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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأثيرها حسب نوعها.. استشاري جهاز هضمي: بكتيريا "إي كولاي" لا تضر الإنسان

حقيقة انتشار بكتيريا "إي كولاي" بين المصطافين في مياه البحر
حقيقة انتشار بكتيريا "إي كولاي" بين المصطافين في مياه البحر
إسراء صبري

انتشرت الفترة الأخيرة بعض الأقاويل حول وجود باكتيريا “إي كولاي” في ماء البحر، والتي لها آثار سلبية على صحة المواطنين وخاصة الأطفال.

متواجدة داخل الإنسان والحيوان

وكشف محمد منيسي استشاري الباطنة والجهاز الهضمي حقيقة انتشار باكتيريا “إي كولاي”، قائلا الباكتيريا متواجدة وتعيش داخل الجهاز الهضمي للحيوان والإنسان، ولا تضر الإنسان ولا تسبب له أي مشاكل.

وأضاف أن هناك أنواعا من الباكتيريا يتسبب في حدوث اضطراب في المعدة ونزلة معوية لدى الأطفال.

إسهال دموي ومضاعفات

ولفت إلى أن هناك نوعا منها يتسبب في حدوث الإسهال الدموي، الذي يؤثر على كرات الدم الحمراء والصفراء وقد يتسبب في حدوث تسمم دم يؤدي بحياة الأطفال.

واسترسل: في حالة الإصابة بالإسهال يجب معرفة أسبابه وعلاجها، للكشف عن السبب، محذرا من تناول المضادات الحيوية بدون إشراف طبي.

وأكمل: ماء البحر سيتم تجديدها تلقائيا والخطورة تكمن في تناول تلك الباكتيريا من خلال الأسماء أو الحيوان.

باكتيريا إي كولاي الجهاز الهضمي ماء البحر

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