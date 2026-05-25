محمد إسماعيل يكشف موقف مسئول الزمالك معه: إداني فلوس من جيبه

كشف محمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، منحه بعض المستحقات، من ماله الشخصي، بسبب عدم وجود أي أموال في القلعة البيضاء.

وقال محمد إسماعيل عبر أون سبورت ماكس: "جون إدوارد يتدخل دائما للحديث معنا عندما لا نحقق نتائج جيدة، المرة الأخيرة كانت بعد خسارة الكونفدرالية، قال لنا إننا لا يجب أن نخسر ثقتنا في بعضنا البعض وعلينا التتويج بالدوري".

وتابع: "جون إدوارد كان يمنحني جزءا من مستحقاتي عندما تتأخر، لكنه كان دائما صادقا عندما يتفق معنا على موعد لصرفها، حاليا هناك تأخر في صرف بعض المستحقات والمكافآت، ولم نحصل على موعد معين لصرفهم".

واختتم: "رحيل نبيل عماد وناصر ماهر كان صعبا، لكن كنا نستطيع الاستمرار، لكن حصلنا على أموال بعد رحيلهما".