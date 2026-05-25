محمد شبانة: الأهلي لم يطلب المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلا من الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن ما يتردد بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بدلًا من الزمالك، بسبب أزمات إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الأبيض، لا يتجاوز كونه تكهنات إعلامية حتى الآن.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة CBC: "خرج البعض للحديث عن مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بسبب قضايا إيقاف القيد الخاصة بالفريق الأبيض".

وأضاف: "الأهلي لم يتحدث مطلقًا عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلًا من الزمالك، ولم يطلب ذلك، وكل ما يُثار مجرد اجتهادات إعلامية مرتبطة بإمكانية عدم قدرة الزمالك على حل أزماته القانونية".

وتابع الإعلامي المصري حديثه مؤكدًا أن نجاحات الأهلي الكبيرة تجعل خسارته لأي بطولة فرصة للبعض من أجل استعادة التوازن والمنافسة، قائلًا: "الأهلي يفرض سيطرته على الجميع، ولذلك عندما يخسر بطولة تكون فرصة لبعض الأندية لاستعادة الثقة ورد الاعتبار، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وهذا أمر يتكرر كل عدة سنوات".