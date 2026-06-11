المجلس التنفيذي بالأقصر يناقش ملفات الخدمات ويشدد على إزالة التعديات ورفع 20 طن مخلفات بالضبعية|صور

عقد المجلس التنفيذي لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر اجتماعه رقم (3) لسنة 2026 برئاسة أحمد حسن أبو الحسن رئيس المركز والمدينة وبحضور القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات المختلفة لمتابعة سير العمل ومناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين.

وأكد رئيس مدينة القرنة خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات التنفيذية والخدمية لتحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددا على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى الأهالي والعمل على حلها بما يحقق رضا المواطنين ويرفع من كفاءة الأداء داخل مختلف القطاعات.

ووجه بتفعيل غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة مع استمرار المتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومطالبهم.

كما ناقش المجلس ملف حماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية حيث شدد رئيس المدينة على ضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات في مهدها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع مع استمرار متابعة منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي إطار جهود النظافة وتحسين المظهر الحضاري نفذت الوحدة المحلية لقرية الضبعية حملة نظافة موسعة بمنطقة الشونة خلف الإصلاح الزراعي بالموقع المقترح لسوق القرية إضافة إلى أعمال رش وتسوية الطرق ونظافة المنطقة أسفل الكوبري العلوي بطريق المساعيد وأسفرت الحملة عن رفع نحو 20 طنا من المخلفات والقمامة ونقلها إلى المقالب العمومية.

وفي قرية حاجر الضبعية نظمت الوحدة المحلية حملة نظافة داخل الوحدة الصحية بمشاركة الأهالي والشباب تضمنت رفع المخلفات وتراكمات الأشجار وتجهيز سكن الأطباء بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير خدمة صحية أفضل للمواطنين.

وعلى صعيد إزالة التعديات تمكنت رئاسة مركز ومدينة القرنة من إيقاف محاولة تعد على أملاك الدولة بقرية البعيرات حيث تم فك شدة خشبية مجهزة لصب أعمدة الدور الثاني العلوي بمنطقة حوض الرمال قبل استكمال الأعمال المخالفة.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية حاجر الضبعية وفك شدة خشبية لسقف دور أول علوي قبل صب الخرسانة فيما شهدت مدينة القرنة إزالة حالة تعد على أملاك الدولة عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض على مساحة 150 مترا مربعا إلى جانب إزالة إشغال طريق عبارة عن تندة حديدية على مساحة 50 مترا مربعا كانت تعوق حركة المارة.

وأكد أحمد حسن أبو الحسن استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني للحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يواكب جهود التنمية الجارية بمركز ومدينة القرنة.