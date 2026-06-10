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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. افتتاح مشروع توسعة ورفع منسوب كوبري مدخل الدير بتكلفة 13.4 مليون جنيه

محافظ الأقصر يفتتح مشروع رفع كفاءة وتوسعة ورفع منسوب كوبري مدخل قرية الدير بإسنا بتكلفة 13.4 مليون جنيه
محافظ الأقصر يفتتح مشروع رفع كفاءة وتوسعة ورفع منسوب كوبري مدخل قرية الدير بإسنا بتكلفة 13.4 مليون جنيه
شمس يونس

افتتح المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، مشروع رفع كفاءة وتوسعة ورفع منسوب كوبري مدخل قرية الدير عند الكيلو 3.540 على ترعة الكلابية بمركز ومدينة إسنا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والكباري وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا،  والمشروع يهدف إلى رفع كفاءة مدخل القرية وتحقيق السيولة المرورية، خاصة مع ارتباط الكوبري بالطريق الزراعي الشرقي ومزلقان السكة الحديد، بما يسهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان لمستخدمي الطريق.

وتضمنت الأعمال توسعة الكوبري من عرض 10 أمتار إلى 12 متراً، بالإضافة إلى رفع منسوبه بمقدار 1.3 متر ليتساوى مع منسوب الطريق الزراعي الشرقي ومنسوب مزلقان السكة الحديد، كما يتكون الكوبري من 5 بايكات.

والكوبري يبلغ طوله 52 متراً وعرضه 12 متراً، وتم تنفيذ المشروع بنسبة إنجاز بلغت 100% وبتكلفة إجمالية قدرها 13.4 مليون جنيه، بتمويل من محافظة الأقصر.

يُذكر أن المشروع تم تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير – جهاز تعمير البحر الأحمر، حيث حضر الافتتاح اللواء عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير البحر الاحمر ، واللواء احمد السخيني نائب رئيس الجهاز ، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر،  والمهندس اسعد مصطفى مدير المشروعات بالجهاز بفرع الأقصر .

وأكد محافظ الأقصر على استمرار المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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