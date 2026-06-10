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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام البرنامج التدريبي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول الاستثمارية بالأقصر

محافظ الأقصر يشهد ختام البرنامج التدريبي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول الاستثمارية بالمحافظة
محافظ الأقصر يشهد ختام البرنامج التدريبي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول الاستثمارية بالمحافظة
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ختام البرنامج التدريبي الخاص بدليل حصر وتسجيل وإدارة الأصول الاستثمارية بالمحافظة، والذي نُظم من خلال مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والممول من الاتحاد الأوروبي، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.


وأكد محافظ الأقصر أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة حصر وتسجيل وإدارة الأصول الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظات، مشيراً إلى أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في بناء قدرات العاملين، خاصة في الملفات المرتبطة بإدارة الأصول والاستثمار، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فرص التنمية المحلية.

وأوضح أن التدريب يستهدف رفع كفاءة العاملين في مجال حصر وإدارة الأصول الاستثمارية لمشروعات وبرامج التنمية المحلية، والتعريف بالمفاهيم الأساسية للأصول وأهميتها، ودورة حياة الأصل، وخطوات ومراحل تسجيل الأصول الاستثمارية على مستوى الديوان العام والمراكز.

وأضاف أن البرنامج يُعد استكمالاً لجهود تطوير منظومة التخطيط المحلي، حيث يتم تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى تتضمن الجانب النظري والتدريب على دليل حصر وإدارة الأصول الاستثمارية، بينما تشمل المرحلة الثانية تدريباً عملياً لمجموعات العمل التي تم تشكيلها، مع عرض مخرجات كل مجموعة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن البرنامج ساهم في تعزيز قدرات الكوادر المحلية بالإدارات ذات الصلة، من خلال التدريب على أدوات ومنهجيات حصر وتسجيل وإدارة الأصول الاستثمارية، وأساليب التقييم والإدارة الاقتصادية للأصول، وآليات تعظيم العائد منها، بما يدعم خطط المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة إعداد الخطة الاستثمارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد البرنامج، الذي استمر على مدار يومين، مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بآليات حصر وإدارة الأصول الاستثمارية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في مجال إدارة الأصول وتحسين نظم العمل بالإدارة المحلية، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة الأقصر لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم خطط التنمية بالمحافظة

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