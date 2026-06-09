قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبلغ مالي ضخم .. كم بلغت أرباح وإيرادات كريستيانو رونالدو؟
إخلاء عقار 4 أدوار في حريق مفاجئ بدمياط | وتحرّك عاجل للمحافظ .. صور
جدول مباريات كأس العالم 2026 من الافتتاح إلى النهائي
100 عملية تغيير مفاصل ناجحة في 3 أشهر.. إنجاز طبي جديد بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر
بعد إقرار خطة العام الجديد .. البرلمان يتدخل ويوصي الحكومة بزيادة الدعم
رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك
براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر
إنشاء 5 مصانع كاملة لتدوير المخلفات في 3 محافظات
رسميًا .. فرنسا تحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إليها
البيئة تضع منهجًا مهمًا للحفاظ على الطبيعة ومواجهة تغير المناخ
أزمة مبابي تتفاقم .. هل يفقد منتخب فرنسا سلاحه الأهم في المونديال؟
فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

100 عملية تغيير مفاصل ناجحة في 3 أشهر.. إنجاز طبي جديد بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

100 عملية تغيير مفاصل ناجحة في 3 أشهر.. إنجاز طبي جديد بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر
100 عملية تغيير مفاصل ناجحة في 3 أشهر.. إنجاز طبي جديد بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر
شمس يونس

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، في إجراء 100 عملية ناجحة لتغيير مفاصل الركبة والحوض خلال ثلاثة أشهر فقط، بمشاركة نخبة من أساتذة واستشاريي جراحة العظام والمفاصل، في إنجاز طبي يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات العلاجية والتخصصية المقدمة للمرضى داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وجرت العمليات تحت إشراف الدكتور محمد العجمي مدير مستشفى الكرنك الدولي، ضمن خطة المستشفى للتوسع في تقديم الخدمات الطبية الدقيقة والمتقدمة، وتوفير أحدث أساليب العلاج للمرضى وفق المعايير العالمية المعتمدة.

وشملت الجراحات عدداً كبيراً من الحالات التي كانت تعاني من خشونة شديدة بالمفاصل وآلام مزمنة أثرت على الحركة وممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعية، حيث خضع المرضى لتقييمات وفحوصات دقيقة قبل التدخل الجراحي، مع إعداد برامج علاجية متكاملة لكل حالة لضمان أفضل النتائج وتحقيق أعلى معدلات التعافي.

وأكدت إدارة المستشفى أن نجاح هذا العدد من العمليات خلال فترة زمنية قصيرة يعكس كفاءة الفرق الطبية وتميزها في التعامل مع الحالات الدقيقة، إلى جانب الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في جراحات تغيير المفاصل، بما يسهم في رفع نسب النجاح وتحسين جودة الحياة للمرضى.

ويقود الفريق الطبي الدكتور عمرو أحمد حسين رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الكرنك الدولي، بمشاركة الأستاذ الدكتور أحمد محمد محسب أستاذ واستشاري جراحة العظام والمفاصل بجامعة عين شمس، إلى جانب مجموعة من الأطباء المتخصصين وأطقم التمريض والفنيين الذين عملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الإنجاز.

ويعزز هذا النجاح مكانة مستشفى الكرنك الدولي كواحد من أبرز الصروح الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر، وقدرته على تقديم خدمات جراحية متقدمة تضاهي كبرى المراكز الطبية، بما يساهم في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة. 

الاقصر اخبار الاقصر الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

المغربي في الأهلي.. ياسين منصور وعبد الحفيظ ينهيان التعاقد مع عموتة

إجازة رأس السنة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

ترشيحاتنا

الاهلي

أحمد حسن يكشف عن مكان معسكر التجهيز للأهلي في الموسم الجديد

كوكا

الأهلي يتمسك بموقفه ويرفض زيادة عرض تجديد أحمد نبيل كوكا

محمد صلاح

محمد صلاح يعود لتشكيل منتخب مصر الأساسي أمام بلجيكا.. وحسام حسن يدرس تغيير الخطة

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد