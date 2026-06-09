100 عملية تغيير مفاصل ناجحة في 3 أشهر.. إنجاز طبي جديد بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، في إجراء 100 عملية ناجحة لتغيير مفاصل الركبة والحوض خلال ثلاثة أشهر فقط، بمشاركة نخبة من أساتذة واستشاريي جراحة العظام والمفاصل، في إنجاز طبي يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات العلاجية والتخصصية المقدمة للمرضى داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وجرت العمليات تحت إشراف الدكتور محمد العجمي مدير مستشفى الكرنك الدولي، ضمن خطة المستشفى للتوسع في تقديم الخدمات الطبية الدقيقة والمتقدمة، وتوفير أحدث أساليب العلاج للمرضى وفق المعايير العالمية المعتمدة.

وشملت الجراحات عدداً كبيراً من الحالات التي كانت تعاني من خشونة شديدة بالمفاصل وآلام مزمنة أثرت على الحركة وممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعية، حيث خضع المرضى لتقييمات وفحوصات دقيقة قبل التدخل الجراحي، مع إعداد برامج علاجية متكاملة لكل حالة لضمان أفضل النتائج وتحقيق أعلى معدلات التعافي.

وأكدت إدارة المستشفى أن نجاح هذا العدد من العمليات خلال فترة زمنية قصيرة يعكس كفاءة الفرق الطبية وتميزها في التعامل مع الحالات الدقيقة، إلى جانب الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في جراحات تغيير المفاصل، بما يسهم في رفع نسب النجاح وتحسين جودة الحياة للمرضى.

ويقود الفريق الطبي الدكتور عمرو أحمد حسين رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الكرنك الدولي، بمشاركة الأستاذ الدكتور أحمد محمد محسب أستاذ واستشاري جراحة العظام والمفاصل بجامعة عين شمس، إلى جانب مجموعة من الأطباء المتخصصين وأطقم التمريض والفنيين الذين عملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الإنجاز.

ويعزز هذا النجاح مكانة مستشفى الكرنك الدولي كواحد من أبرز الصروح الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر، وقدرته على تقديم خدمات جراحية متقدمة تضاهي كبرى المراكز الطبية، بما يساهم في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة.