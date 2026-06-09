مريضة 65 عاما.. استئصال ورم سرطاني بالقولون بالمنظار بمستشفى الكرنك بالأقصر

نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر في تحقيق إنجاز طبي جديد، بعد إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالقولون لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا باستخدام المنظار الجراحي، دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، في خطوة تعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية والتقنيات العلاجية الحديثة داخل المستشفى.

واستقبلت المستشفى المريضة وهي تعاني من آلام متكررة بالبطن مصحوبة بنزيف مع البراز، وعلى الفور خضعت لسلسلة من الفحوصات الطبية والأشعات التشخيصية التي كشفت عن وجود ورم سرطاني بالقولون، ليتم إعداد خطة علاجية متكاملة واتخاذ قرار التدخل الجراحي باستخدام تقنية المنظار الجراحي المتقدم.

وتمكن الفريق الطبي من استئصال الجزء المصاب من القولون بدقة عالية مع الحفاظ على الأنسجة المحيطة، ثم إعادة توصيل الأمعاء باستخدام الدباسات الجراحية الحديثة من خلال فتحات جراحية صغيرة للغاية بالبطن لا يتجاوز حجمها سنتيمترًا واحدًا، ما ساهم في تقليل التدخل الجراحي وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمريضة.

ويعد استخدام المنظار الجراحي في مثل هذه العمليات المتقدمة نقلة نوعية في مجال جراحات الأورام، لما يوفره من مزايا عديدة تشمل تقليل الألم بعد الجراحة، وتسريع معدلات التعافي، وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى، إلى جانب خفض فرص حدوث المضاعفات مقارنة بالجراحات المفتوحة التقليدية.

وعقب نجاح العملية، تحسنت الحالة الصحية للمريضة وغادرت المستشفى في حالة مستقرة بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتها بشكل مستمر من قبل الفريق المعالج.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية الدكتور محمد سعد الدين رئيس قسم جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور يوبال ميلاد أخصائي جراحة الأورام، والدكتورة إسراء أبوضيف طبيب مقيم جراحة الأورام، فيما شارك من قسم التخدير الدكتور أحمد إسماعيل استشاري التخدير، والدكتورة أمنية محمد أخصائي التخدير، وتولى فريق تمريض العمليات أحمد حساني وعلي عابدين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد العجمي مدير المستشفى.