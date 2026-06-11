ملحمة جراحية لإنقاذ شاب من نزيف حاد وتهتك بالأمعاء بمستشفى قويسنا

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية من تعامل سريع لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، و إنقاذ حياته من موت محقق إثر تعرضه لحادث سير مروع، في عملية جراحية معقدة عكست أعلى درجات الجاهزية والاحترافية الطبيّة.

حيث ​استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الشاب في حالة حرجة، وفور إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبيّن وجود نزيف بسيط بالبطن وتهتك بالطحال، ليقرر الأطباء حجزه تحت "العلاج التحفظي" مع وضعه تحت الملاحظة اللصيقة على مدار الساعة.

​وخلال المتابعة المستمرة، رصد الأطباء تحول الحالة فجأة إلى "بطن جراحية حادة" (Surgical Abdomen)، مما شكل خطراً داهماً على حياته واستدعى جراحة استكشافية عاجلة. وتبين للمشرفين على الجراحة وجود: ​قطع في الأمعاء الدقيقة ٫ ​إصابة شديدة بالأوعية الدموية المغذية للأمعاء٫ ​تهتك حاد بالطحال.

تمكن الفريق من السيطرة على نزيف الطحال والحفاظ عليه دون استئصاله، مع استئصال الجزء المصاب من الأمعاء وإعادة توصيلها بنجاح ودقة متناهية، حتى استقرت حالة الشاب وتماثل للشفاء.

​وأشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهذا الإنجاز الطبي الاستثنائي، مثمناً سرعة اتخاذ القرار والتعامل المهني السريع مع الحالة.

​أُجريت العملية تحت قيادة الدكتور نجم ممدوح نجم الدين (مدير عام المستشفى) والدكتور حازم قابيل (وكيل المستشفى)، بتنسيق فائق السرعة من مدير الطوارئ ونوابه، والدكتورة ندى مصطفى بحيري (نائب المدير المسائي)، وبأيدي ​فريق الجراحة: الدكتور إسلام الدسوقي (أخصائي)، الدكتور محمود بدران (طبيب مقيم)٫ ​فريق التخدير: الدكتور حسن سامح (أخصائي).

​تمريض العمليات: مس ياسمين، ومس أسماء عاطف، وبمعاونة متميزة من فنيي الأشعة وبنك الدم.