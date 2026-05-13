نائبة تطالب بالتنسيق بين الأبنية التعليمة والأحياء بشأن النظافة حول أسوار المدارس

التقت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب الشعب الجمهوري، باللواء يسري عبد الله الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بأعمال الصيانة الشاملة والبسيطة والنظافة في مدارس الجمهورية، إلى جانب مناقشة أوضاع عدد من مدارس محافظة بورسعيد، وذلك في ظل شكاوى متكررة من مشكلات الصيانة وتأخر أعمال التطوير.

وخلال اللقاء، أكدت النائبة أمل عصفور أهمية التحرك السريع لتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس، والحفاظ على سلامة الطلاب.

وشددت على ضرورة إنشاء ملاعب نجيلة خضراء في جميع مدارس الجمهورية لتهيئة الطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية بشكل آمن وحضاري، بما يساهم في تنمية مهاراتهم البدنية واكتشاف مواهبهم الرياضية.

كما أثارت النائبة أزمة النظافة خارج أسوار المدارس، مؤكدة ضرورة وجود تنسيق وتعاون مستمر بين الأحياء وهيئة الأبنية التعليمية، من أجل إظهار المدارس من الداخل والخارج بصورة حضارية تليق بالطلاب والمنظومة التعليمية.

وشددت “عصفور” على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة خلال فترة الإجازة الصيفية، مع وضع آليات واضحة لاختيار المقاولين، وتطبيق معايير دقيقة عند استلام المدارس بعد انتهاء أعمال الصيانة، مؤكدة أن استلام المدارس يجب أن يتم من خلال مهندس تابع لهيئة الأبنية التعليمية، لتجنب أي أخطاء فنية وضمان جودة التنفيذ.

وطالبت النائبة بإنشاء مساحات من النجيلة داخل عدد من المدارس ببورسعيد ، تشمل الزهور الثانوية الصناعية بنات، والتيمورية، والفرمة الابتدائية المتعددة، وصفية زغلول الابتدائية، وأسماء بنت أبي بكر الابتدائية وقد اكدت النائبة على اهتمامها بالمدارس بجميع المراحل وكذلك المدارس الفنية.

كما طالبت بزيادة المساحة المخصصة لفصول رياض الأطفال “KG” بمدرسة الوصيفة، لمواجهة التكدس وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، في إطار الاهتمام بمراحل التعليم الأساسية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة منذ الصغر.

في سياق متصل، فتحت النائبة ملف المدارس المتوقف بها أعمال الصيانة منذ سنوات، مطالبة بسرعة استكمال الأعمال داخل مدرستي عمر مكرم الابتدائية ومجمع الشهيد الحسيني بالحي الإماراتي.

وأشارت إلى أن استمرار توقف أعمال الصيانة تسبب في تدهور حالة المباني، خاصة في ظل عدم وجود أبواب أو نوافذ بمجمع الشهيد الحسيني، بما يمثل خطورة على سلامة الطلاب والعاملين.

ولم تقتصر المناقشات على مدارس بعينها، بل تناول اللقاء أزمة الصيانة داخل مدارس المحافظة بشكل عام، حيث استعرضت النائبة عددًا من المشكلات المرتبطة بكفاءة بعض المقاولين وتأخر مواعيد التسليم، مؤكدة أن استمرار هذه الأزمات ينعكس بصورة سلبية على كفاءة الأبنية التعليمية وانتظام العملية التعليمية.

من جانبه، استجاب اللواء يسري عبد الله الديب للمطالب المقدمة، موجها بسرعة دراسة جميع الشكاوى والطلبات، والتنسيق مع الجهات المختصة للتحرك العاجل لمعالجة أزمات الصيانة داخل المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية أكثر أمانًا واستقرارًا للطلاب.

وفي ختام اللقاء، أعربت النائبة أمل عصفور عن تقديرها للاستجابة السريعة من جانب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدة أن تطوير المدارس والاهتمام بأعمال الصيانة يمثلان خطوة أساسية نحو تحسين جودة التعليم والحفاظ على مستقبل الطلاب.