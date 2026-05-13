محافظ الغربية: تكثيف الدعاية والتوعية بوحدة لم الشمل وفض المنازعات الأسرية

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، المنطقة الأزهرية بالغربية، والتي تضم منطقة الوعظ ولجان الفتوى، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الخدمات الدينية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفضيلة الشيخ محمد نبيل أبوالخير، مدير عام وعظ الغربية، إلى جانب عدد من قيادات الوعظ والمنطقة الأزهرية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع المحافظ آليات العمل داخل إدارات المنطقة الأزهرية، واستمع إلى شرح حول منظومة العمل داخل منطقة الوعظ ولجان الفتوى، مؤكدًا أهمية تطوير الأداء وتيسير الخدمات الدينية بما يضمن وصولها إلى المواطنين بسهولة ويسر. كما تابع أعمال الدورة التدريبية لبرنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد لرياض الأطفال، التابعة لإدارة التدريب بالمنطقة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين وتنمية مهاراتهم التربوية بما يواكب متطلبات العملية التعليمية الحديثة.

وأشاد المحافظ بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الدينية الصحيحة، باعتباره أحد أهم ركائز بناء الوعي وحماية المجتمع، مشددًا على أهمية تكثيف الدعاية والتوعية المجتمعية بوحدة لمّ الشمل وفض المنازعات الأسرية، وتعريف المواطنين بخدماتها وتشجيعهم على الاستفادة منها في حل النزاعات الأسرية بشكل ودي يحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

تحرك تنفيذي

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن نجاح هذه الوحدات يرتبط بوصول خدماتها إلى مختلف القرى والمراكز، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود التي تستهدف تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قيادات المنطقة الأزهرية ومنطقة الوعظ، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة التعليمية والدعوية.