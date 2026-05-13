رفع 225 طن مخلفات والتعامل مع 6 بؤر في الغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من المراكز والمدن والأحياء، والتي شملت حي ثان طنطا، وثان المحلة، وبسيون، وكفر الزيات، وأول المحلة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على التراكمات القديمة ورفع كفاءة النظافة بالشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة.

وأسفرت الحملة عن التعامل مع 6 بؤر لتجمعات القمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة بؤرتين إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ إزالة جزئية لـ4 بؤر أخرى، بإجمالي 225 طنًا من المخلفات والقمامة، تم رفعها ونقلها بشكل فوري إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، في تحرك ميداني مكثف يعكس استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى النظافة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الحملات مستمرة بشكل يومي بجميع المراكز والمدن، من خلال الدفع بالمعدات الثقيلة وفرق النظافة وسيارات النقل، لرفع المخلفات أولًا بأول ومنع عودة التراكمات مرة أخرى، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي بؤر جديدة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة للقضاء على بؤر القمامة التاريخية وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى النظافة العامة، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية لأهالي الغربية.