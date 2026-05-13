3 سيارات مطافئ لإخماد حريق شونة كتان بزفتى في الغربية.. صور وفيديو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل، من إخماد حريق هائل بشونة كتان بنطاق قرية كفر ششتا، مركز زفتي إثر ارتفاع درجة الحرارة وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد النيران دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اشتعال النيران بشونة الكتان بنطاق قرية كفر ششتا بنطاق دائرة المركز .

إخماد نيران حريق هائل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية قبل امتدادها إلي الشون المجاورة بذات القرية.

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بإشتعال النيران بشونة كتان تقع علي مساحة 30 م2 دون وقوع إصابات وخسائر بشرية فضلا عن تصاعد ادخنة الحريق لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة .

إخماد الحريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.