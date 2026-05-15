طبيب بيراميدز يكشف تطورات تأهيل محمد حمدي بعد الجراحة

كشف مصطفى المنيري، طبيب فريق بيراميدز، عن آخر تطورات الحالة الطبية للاعب محمد حمدي، بعد خضوعه لجراحة خلال الفترة الماضية.

وأكد المنيري في تصريحات إذاعية أن محمد حمدي أنهى المرحلتين الأولى والثانية من برنامج التعافي والتأهيل بنجاح، وبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن الجري الخفيف حول الملعب، مع الاستمرار في الجلسات العلاجية على موضع الإصابة.

وأوضح طبيب بيراميدز أن اللاعب سيزيد تدريجيًا من عدد فترات الجري وسرعته وفق البرنامج الموضوع له، على أن يبدأ النزول إلى الملعب والمشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية بداية من الشهر السادس بعد الجراحة.

وأشار المنيري إلى أن محمد حمدي سيخضع خلال الفترة المقبلة لتقييم طبي جديد مع الطبيب الألماني المعالج، من أجل تحديد الموعد النهائي لعودته إلى الملاعب والمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.