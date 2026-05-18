لاعب الزمالك يهاجم التحكيم بعد خسارة الكونفدرالية.. صورة

حرص محمد إسماعيل، لاعب الزمالك، على توجيه رسالة مؤثرة إلى جماهير الفريق عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح.

وشارك اللاعب صورة لإصابته عبر حسابه على «إنستجرام»، مؤكدًا أنه تعرض لإصابة قوية خلال المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن اللقطة لم تظهر بالشكل الكامل خلال البث التلفزيوني أو عبر تقنية الفيديو.

وأوضح محمد إسماعيل أنه عانى من النزيف منذ الدقائق الأولى للقاء، لكنه حاول استكمال المباراة رغم الآلام من أجل مساعدة الفريق في النهائي القاري.

كما أبدى لاعب الزمالك استياءه من بعض القرارات التحكيمية خلال اللقاء، مؤكدًا أنه لم يشعر بوجود عدالة كاملة داخل المباراة، خاصة بعد نهاية المواجهة.

ووجه اللاعب رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا أن دعمهم المستمر يمثل السند الحقيقي للنادي في الأوقات الصعبة، بعد خسارة اللقب القاري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 على ملعب القاهرة الدولي.