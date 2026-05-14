طريقة عمل سلطة الجرجير بالبنجر.. صحية و لذيذة

سلطة الجرجير بالبنجر من الأطباق الصحية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأطفالك و أفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف شربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة الجرجير بالبنجر، فيما يلي…..

مقادير سلطة الجرجير بالبنجر



● جرجير

● بنجر مسلوق

● زيت زيتون

● جبنة فيتا

● بصل احمر منقوع في خل وسكر

● طماطم اربع

● فلفل حار

● كزبرة خضرا

للوجه

● عين جمل



طريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر



في طبق التقديم يوضع فرشة الجرجير

في بولة يخلط البنجر مع الجبنة الفيتا وزيت الزيتون ثم يضاف ماء نقع البصل

ثم يضاف الطماطم والفلفل الحار والكزبرة الخضرا ويقلب الخليط جيدا

ثم يوضع على الجرجير ثم تقدم وتزين بعين الجمل ويقدم