طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق في البيت

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق فهي من الأكلات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير فطير مشلتت بالسجق



● عجينة فطير

الحشو:

● سجق قطع

● بصل مفروم

● فلفل رومي مفروم

● فلفل حار مفروم

● ملح

● فلفل أسود

● زيت

● جبنة رومي مبشورة





طريقة تحضير فطير مشلتت بالسجق

تفرد العجينة بالنشابة.

تدهن جيداً بالسمنة المذابة.

يمكن إضافة القليل من الزيت للسمنة المذابة لفرد الفطير.

تطبق العجينة وتغطى وتترك لترتاح.



للحشو:

يشوح السجق والبصل في الزيت في إناء على النار.

يضاف الملح والفلفل والفلفل الرومى والحار ويقلب كل الخليط.

يترك الخليط ليبرد.

تفرد العجينة المطبقة بالنشابة وتحشى بخليط السجق والجبنة الرومى المبشورة وتدهن بمزيد من خليط السمنة المذابة.

توضع في صينية فى الفرن حتى تمام النضج.