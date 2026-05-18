هبوط أرضي أمام محطة قطارات بالمنوفية وتحرك عاجل لاحتواء الموقف

شهدت مدينة منوف في محافظة المنوفية هبوط أرضي أمام محطة قطار منوف، مما قد يشكل خطراً على حركة المارة والسيارات.

وانتقل سامي سرور رئيس مركز ومدينة منوف للموقع للمعاينة واتخاذ اللازم.

وتبين عقب الفحص أن سبب الهبوط هو مشكلة في غطاء غرفة محابس المياه في هذه المنطقة.

​و جاري العمل الآن على "تقطيع" غطاء المحابس القديم وإعادة تأهيله.

كما ​يتم حالياً صب خرسانة أسمنتية متينة ووفقاً للمعايير الفنية المناسبة لضمان عدم تكرار الهبوط مرة أخرى وتأمين الطريق بشكل كامل.​

و​تتم هذه الأعمال بتنسيق كامل وتعاون مثمر بين رئاسة مركز ومدينة منوف و فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

