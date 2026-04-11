رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لـ"عيد القيامة"و"شم النسيم" بقنا

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات الخدمية والمرافق الحيوية، وتفعيل غرف العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لضمان توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين بتكثيف حملاتها الرقابية بشكل يومي على الأسواق، والمطاعم، ومحلات بيع الأسماك المملحة، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي وضبط أي مخالفات.

وأوضح الببلاوي، بأن الخطة تشمل الإشراف على المخابز لضمان توافر الخبز المدعم بانتظام، والتنسيق لضمان وفرة المواد البترولية والمحروقات بكافة محطات الوقود لمواجهة زيادة الحركة المرورية.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم التأكد من جاهزية كافة المستشفيات العامة والمركزية وتوافر الأطقم الطبية، مع رفع درجة الاستعداد بمرافق الإسعاف والحماية المدنية، كما تم الاطمئنان على توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

ولفت الببلاوي، إلى ضرورة تكثيف الحملات والمتابعة الدورية لمواقف السيارات، لعدم استغلال المواطنين، وتوفير خطوط بديلة حال التكدسات والتجمعات، مع التأكيد على نظافة الحدائق العامة والمتنزهات بشكل دوري.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة عن طريق رفع المخلفات، خاصة في المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورًا.