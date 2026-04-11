مستشفى نجع حمادي تجري 26 عملية جراحية متنوعة خلال يوم

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مستشفى نجع حمادي العام، نجح في تنفيذ 26 عملية جراحية متنوعة خلال يوم واحد، مما يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية وتكامل العمل بين الأقسام المختلفة بالمستشفى، فى إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بقنا للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق بين الأطباء وأطقم التمريض والفنيين، وذلك بإشراف ومتابعة من الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية، والدكتور عبدالله حمدي، مدير الطب العلاجي بالمديرية، واللذين تابعا عن كثب تنفيذ تلك العمليات ونجاحها علي الوجه المطلوب.

وأوضح الدكتور أحمد الخضيرى، مدير مستشفى نجع حمادى العام، بأنه تم إجراء 16 عملية بقسم الرمد، شملت 10 عمليات لإزالة المياه البيضاء بإستخدام تقنية "الفاكو"، إلى جانب 6 حالات حقن شبكية، وذلك في إطار تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى والحد من قوائم الإنتظار.



وأضاف الخضيرى، بأنه تم إجراء 3 عمليات بقسم الأنف والأذن، و3 عمليات بقسم العظام، بالإضافة إلى 4 عمليات جراحية متنوعة، بما يعكس جاهزية الأقسام المختلفة بالمستشفى لتقديم خدمات طبية متكاملة للمرضى.

وفى سياق آخر أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى نجع حمادي العام، في ضوء خطة المديرية لتطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن قسم المناظير والجهاز الهضمي سيقدم العديد من الخدمات الطبية المتخصصة، من بينها تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، وإجراء مناظير المعدة والقولون، واكتشاف وعلاج قرح المعدة والاثني عشر، وتشخيص حالات النزيف الهضمي، وإزالة الزوائد اللحمية.

