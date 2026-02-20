محافظ جنوب سيناء: استمرار توافر السلع الأساسية بمعرض أهلا رمضان

تفقد محافظ جنوب سيناء، معرض «أهلاً رمضان» بطور سيناء ويؤكد على استمرار توافر السلع الأساسية بكميات كافية، مع الالتزام المقررة بنسبة تتراوح بين 20 و30% طوال شهر رمضان، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين،

معرض «أهلاً رمضان» بمدينة طور سيناء، أقيم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بجنوب سيناء في إطار متابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ،

واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام المساعد، وعلي حمادة رئيس مجلس مدينة طور سيناء، والمهندس أيمن عبد الغني مدير عام التموين بجنوب سيناء.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة استمرار توافر السلع الأساسية بكميات كافية، مع الالتزام بالتخفيضات المقررة بنسبة تتراوح بين 20 و30% طوال شهر رمضان، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية لضمان جودة المنتجات واستقرار الأسعار.

وقال المحافظ: «نسعى لضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان، ولن نسمح بأي نقص في المعروض من السلع الأساسية». وأضاف: «التواجد الميداني بين المواطنين يعكس حرصنا على تلبية احتياجاتهم ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التي تصب في مصلحة أهالي جنوب سيناء».

كما التقى المحافظ بعدد من مشايخ وعواقل المحافظة، الذين حرصوا على تهنئته بمناسبة توليه منصب محافظ جنوب سيناء، معربين عن تقديرهم لحرصه على التواجد وسط المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.