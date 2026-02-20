قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون
تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالمطرية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: استمرار توافر السلع الأساسية بمعرض أهلا رمضان

المحافظ فى معرض أهلا رمضان
المحافظ فى معرض أهلا رمضان
ايمن ابو زيد

تفقد محافظ جنوب سيناء، معرض «أهلاً رمضان» بطور سيناء ويؤكد على  استمرار توافر السلع الأساسية بكميات كافية، مع الالتزام المقررة بنسبة تتراوح بين 20 و30% طوال شهر رمضان، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين،

معرض «أهلاً رمضان» بمدينة طور سيناء، أقيم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بجنوب سيناء في إطار متابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ،
واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام المساعد، وعلي حمادة رئيس مجلس مدينة طور سيناء، والمهندس أيمن عبد الغني مدير عام التموين بجنوب سيناء.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة استمرار توافر السلع الأساسية بكميات كافية، مع الالتزام بالتخفيضات المقررة بنسبة تتراوح بين 20 و30% طوال شهر رمضان، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية لضمان جودة المنتجات واستقرار الأسعار.

وقال المحافظ: «نسعى لضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان، ولن نسمح بأي نقص في المعروض من السلع الأساسية». وأضاف: «التواجد الميداني بين المواطنين يعكس حرصنا على تلبية احتياجاتهم ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التي تصب في مصلحة أهالي جنوب سيناء».

كما التقى المحافظ بعدد من مشايخ وعواقل المحافظة، الذين حرصوا على تهنئته بمناسبة توليه منصب محافظ جنوب سيناء، معربين عن تقديرهم لحرصه على التواجد وسط المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

جنوب سيناء معرض اهلا رمضان الطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حادثة بورسعيد الإسماعيلية

مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص

ترشيحاتنا

«نجوم دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان بالمساجد الكبرى وخاطرة دعوية تُعزّز الأجواء الإيمانية

نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليالي رمضان.. وخاطرة دعوية تعزز الأجواء الإيمانية

الدكتور حسن الصغير

حسن الصغير: التقوى طريق صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب

وزير التموين الأسبق

وزير التموين الأسبق: الإسلام أحدث تحولًا جذريًا في الميراث

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد