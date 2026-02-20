رد فعل قوي من الأهلي بعد الفوز على الجونة في الدوري

احتفلت الصفحة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجونة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أمس الخميس.

ونشرت الصفحة عبر فيسبوك مجموعة من الصور للاعبي الأهلي خلال أحداث المباراة وعلقت "فوز جديد لفريقنا في رحلة الدفاع عن لقب الدوري"

حقق النادي الأهلي فوزا مثيرا علي الجونة بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعت بينهما، امس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.