شاومي Pad 8 Pro ينافس آيباد برو بتصميم رفيع وسعر مغرٍ

كشفت منصة Mashable أن شاومي قدمت خلال فعاليات MWC 2026 جهازها اللوحي الجديد Xiaomi Pad 8 Pro، الذي يأتي بتصميم قريب جدًا من آيباد برو، سواء في شكل الجهاز نفسه أو في أسلوب تصميم الإكسسوارات مثل الكيبورد والقلم.

أوضحت المنصة أن الجهاز يعتمد شاشة LCD بقياس 11.2 بوصة بدقة 3.2K تقريبًا بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، مع معدل تحديث عالٍ 144 هرتز ودعم تقنيات HDR10 وDolby Vision، ما يجعله مناسبًا لمشاهدة الفيديو، والألعاب، والعمل على أكثر من نافذة في نفس الوقت.

عتاد قوي بمعالج Snapdragon 8 Elite وبطارية كبيرة

أشارت Mashable إلى أن Xiaomi Pad 8 Pro مزوّد بمعالج Snapdragon 8 Elite المصنع بدقة 3 نانومتر، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت رام وسعة تخزين UFS 4.1 حتى 512 جيجابايت، ليقدّم أداء قريبًا من فئة الأجهزة اللوحية الرائدة وبسعر أقل.

أكدت المنصة أن الجهاز يحمل بطارية بسعة 9200 ملّي أمبير مع شحن سريع بقدرة 67 وات، ما يتيح ساعات طويلة من الاستخدام المتواصل في تصفح الويب، ومشاهدة الفيديو، والعمل، مع إمكانية إعادة الشحن بسرعة في فترات التوقف القصيرة خلال اليوم.

تركيز على الإنتاجية مع HyperOS والقلم والكيبورد

أوضحت Mashable أن شاومي تستهدف بوضوح فئة الإنتاجية، حيث يأتي Xiaomi Pad 8 Pro مع واجهة HyperOS 3 المبنية على أندرويد 16، وتقدّم واجهة متعددة المهام محسّنة تشبه تجربة الكمبيوتر الشخصي، مع نوافذ عائمة وتقسيم الشاشة ودعم سحب وإفلات الملفات بين التطبيقات.

أشارت المنصة إلى أن شاومي طوّرت أيضًا قلم Focus Pen ولوحة مفاتيح Focus Keyboard خاصة بالجهاز، على غرار ما تقدمه أبل مع Apple Pencil وMagic Keyboard، ما يسمح باستخدام الجهاز في كتابة الملاحظات يدويًا، والرسم، وتحرير المستندات والعمل المكتبي على نحو أقرب للابتوب الخفيف.

صوت وأرقام اتصال تناسب الترفيه والعمل

أكد التقرير أن Xiaomi Pad 8 Pro مزوّد بأربع سماعات مدمجة مع دعم Dolby Atmos، ما يعزز تجربة مشاهدة الأفلام والمسلسلات والألعاب بدون الحاجة دائمًا لسماعات خارجية، خاصة مع حجم الشاشة ونسبة العرض الملائمة للمحتوى.

أوضحت المنصة أن الجهاز يدعم Wi‑Fi 7 ومنفذ USB‑C 3.2، ما يعني سرعات أعلى في نقل البيانات، وإمكانية توصيله بشاشات خارجية أو إكسسوارات متعددة، ليعمل كجهاز عمل أو ترفيه متكامل في المنزل أو أثناء التنقل.

سعر متوسط لجهاز بمواصفات رائدة

أشارت تقارير موازية إلى أن شاومي تطرح Pad 8 Pro في بعض الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 340 يورو تقريبًا للنسخة الأساسية، مع ارتفاع السعر للنسخ ذات الذاكرة والسطح التخزيني الأكبر.

أكدت هذه التقارير أن مستوى التسعير يجعل الجهاز واحدًا من أكثر الأجهزة اللوحية المنافسة لآيباد برو من حيث القيمة، حيث يجمع بين شاشة سريعة، ومعالج رائد، وبطارية قوية، وإكسسوارات إنتاجية، لكن ضمن شريحة سعرية أقرب إلى الفئة المتوسطة العليا في سوق التابلت.