مضادة للهجمات.. وحش ريزفاني المدرع بسعر لا يصدق

تُعد ريزفاني تانك واحدة من أكثر المركبات إثارة للجدل في فئة السيارات المعدلة ذات الطابع العسكري، إذ تعتمد على تعديلات هيكلية واسعة جعلتها أقرب إلى مركبة مدرعة مخصصة للمهام الخاصة منها إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدام تقليدية.

يجسد طراز Military Edition موديل 2023 هذا التوجه بوضوح، حيث يرتكز على مستوى تصفيح مرتفع وتجهيزات حماية متقدمة تضعه في فئة مختلفة تمامًا عن السيارات المدنية المعتادة.

يعكس الهيكل الخارجي هذا الطابع بوضوح من خلال خطوط حادة وزوايا بارزة، إلى جانب إضافات عملية مثل العتبات الجانبية التي تسهّل الصعود والنزول، وجناح خلفي بتصميم مدبب أعلى الزجاج الخلفي.

كما تعتمد السيارة على إطارات عسكرية من نوع Runflat، مزودة بنقوش عميقة تتناسب مع التضاريس الصعبة وتتيح مواصلة السير حتى في حال تعرضها للثقب.

سيارة ريزفاني المدرعة ومنظومة الدفع

تعتمد النسخة المعروضة على محرك توربو ديزل سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، قادر على توليد 285 حصانًا وعزم دوران يبلغ 600 نيوتن متر.

يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي يوفر قدرة مناسبة على التعامل مع الطرق الوعرة والظروف القاسية.

وتأتي هذه المنظومة لتدعم الوزن الإضافي الناتج عن أنظمة التدريع والحماية، ما يسمح بالحفاظ على أداء متوازن نسبيًا رغم التجهيزات الثقيلة التي تميز هذا الطراز.

ريزفاني Military Edition موديل 2023

أنظمة حماية متقدمة لمواجهة التهديدات

أبرز ما يميز ريزفاني تانك Military Edition هو حزمة الحماية المتكاملة التي تشمل تدريعًا مقاومًا للطلقات النارية حتى عيار 7.62 ملم، إضافة إلى حماية سفلية للهيكل ضد المتفجرات.

كما تتضمن تجهيزاتها نظام رؤية ليلية حراري يتيح رصد الأجسام في ظروف الإضاءة المنخفضة، إلى جانب دروع إضافية تعزز مستوى الأمان في حالات الطوارئ.

هذه المواصفات تجعل السيارة أقرب إلى مركبة أمنية مخصصة لبيئات عالية الخطورة، مع الحفاظ على إمكانية استخدامها كسيارة خاصة للباحثين عن مستوى غير تقليدي من الحماية.

ريزفاني Military Edition موديل 2023

سعر ريزفاني في سوق المزادات

عُرضت النسخة ريزفاني Military Edition موديل 2023 للبيع في أحد المزادات، حيث بدأ السعر عند 46 ألف دولار أمريكي، وهو رقم يقل بشكل ملحوظ عن سعر شرائها الأصلي الذي بلغ 330,709 دولارات وفق البيانات المتاحة.

ورغم أن السعر الافتتاحي يعكس نقطة البداية للمزايدة، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاعه مع تقدم جلسات المزاد، نظرًا لطبيعة السيارة الخاصة ومواصفاتها غير التقليدية.