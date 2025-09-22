قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلجيكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل
بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي
تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
الإسكان تكشف خطوات الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم.. وهذا الموعد النهائي للتفعيل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين
تحسبا لأي إجراء إسرائيلي.. فلسطين ترسل نسخة من كلمة عباس إلى الأردن لعرضها أمام الأمم المتحدة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
اختراق أمني في إسرائيل.. رجل ينتحل صفة عنصر أمن ويتسلل لمواقع حساسة
افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة
سبب تعظيم يوم الإثنين من كل أسبوع.. علي جمعة: فيه 4 أسرار
أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري..بي واي دي U9 تكسر رقم بوجاتي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


هيونداي سانتافي 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. سوق المستعمل
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الطرازات المتنوعة، منها اصدارات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي، ومن أبرز هذه الإصدارات هي النسخة سانتافي 2025 والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تبدأ من 108 آلاف ريال.. أسعار ومواصفات هافال H6 GT موديل 2025 في السعودية
تعزز هافال الصينية من تواجدها في السوق السعودي، بطرح عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، منها السيارة H6 GT موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

لمحبي السيارات الصغيرة.. سعر سوزوكي سويفت أعلى فئة أوتوماتيك
يبحث الكثير من المقبلين على فرصة سيارة مستعملة، عن الحجم الصغير وخاصة فئة الهاتشباك، وتعتبر السيارة سوزوكي سويفت من أبرز الخيارات المقدمة في تلك الفئات، والتي تتمتع بعدد من التجهيزات إلى جانب التصميم العصري.

5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري.. بالأسعار
يضم سوق السيارات المصري عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف حسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى التجهيزات وعناصر التصميم، بين السيدان، والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

أداء كهربائي بمظهر رياضي.. ماذا تقدم زيكر X موديل 2025 الجديدة؟
تعد زيكر X موديل 2025 واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي طرحت عالميًا خلال الفترة الماضية، حيث تقدم تلك السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، مع الاعتماد على الطاقة الكهربائية، والمظهر الرياضي من فئة الـ SUV الفاخرة.

بي واي دي U9 تكسر رقم بوجاتي.. الأسرع في العالم
في إنجاز يعيد رسم ملامح المنافسة في عالم السيارات الخارقة، أعلنت بي واي دي الصينية، عبر علامتها المتخصصة يانج وانج، عن تسجيل رقم قياسي جديد لسيارة إنتاجية، بعد أن وصلت طرازها الكهربائي Extreme U9 إلى سرعة مذهلة بلغت 496.2 كيلومتر في الساعة، وذلك على مضمار ATP الشهير في بابنبورج في ألمانيا، بقيادة السائق المحترف مارك باسنج.

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

أمير كرارة

كنت بحاجة للمال| أمير كرارة يكشف مفاجأة عن قصة كفاحه

أمير كرارة

رعب حقيقي| أمير كرارة يكشف كواليس تجسيد شخصية المنسي

جثة - أرشيفية

شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع 3 صغار على يد والدهم

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

