أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري..بي واي دي U9 تكسر رقم بوجاتي

هيونداي سانتافي 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الطرازات المتنوعة، منها اصدارات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي، ومن أبرز هذه الإصدارات هي النسخة سانتافي 2025 والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تبدأ من 108 آلاف ريال.. أسعار ومواصفات هافال H6 GT موديل 2025 في السعودية

تعزز هافال الصينية من تواجدها في السوق السعودي، بطرح عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، منها السيارة H6 GT موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

لمحبي السيارات الصغيرة.. سعر سوزوكي سويفت أعلى فئة أوتوماتيك

يبحث الكثير من المقبلين على فرصة سيارة مستعملة، عن الحجم الصغير وخاصة فئة الهاتشباك، وتعتبر السيارة سوزوكي سويفت من أبرز الخيارات المقدمة في تلك الفئات، والتي تتمتع بعدد من التجهيزات إلى جانب التصميم العصري.

5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري.. بالأسعار

يضم سوق السيارات المصري عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف حسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى التجهيزات وعناصر التصميم، بين السيدان، والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

أداء كهربائي بمظهر رياضي.. ماذا تقدم زيكر X موديل 2025 الجديدة؟

تعد زيكر X موديل 2025 واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي طرحت عالميًا خلال الفترة الماضية، حيث تقدم تلك السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، مع الاعتماد على الطاقة الكهربائية، والمظهر الرياضي من فئة الـ SUV الفاخرة.

بي واي دي U9 تكسر رقم بوجاتي.. الأسرع في العالم

في إنجاز يعيد رسم ملامح المنافسة في عالم السيارات الخارقة، أعلنت بي واي دي الصينية، عبر علامتها المتخصصة يانج وانج، عن تسجيل رقم قياسي جديد لسيارة إنتاجية، بعد أن وصلت طرازها الكهربائي Extreme U9 إلى سرعة مذهلة بلغت 496.2 كيلومتر في الساعة، وذلك على مضمار ATP الشهير في بابنبورج في ألمانيا، بقيادة السائق المحترف مارك باسنج.