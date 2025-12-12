أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. اركب سيارة موديل 2022 أوتوماتيك من سوق المستعمل

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

سعر ومواصفات كيا EV9 العائلية في السوق السعودي.. بتكنولوجيا كهربائية

تعد كيا EV9 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية العائلية المقدمة في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة الـ SUV كبيرة الحجم، وتأتي بتجهيزات تقنية ومساحات رحبة، مع الانتماء إلى فئة السيارات الكهربائية متعددة الصفوف، إلى جانب تقنيات الأمان والاعتمادية.

بـ 400 ألف جنيه.. اركب سيارة موديل 2022 أوتوماتيك

تعد السيارة لادا جرانتا واحدة من اشهر السيارات الاقتصادية التي قدمت داخل السوق المصري، حيث قدمت عبر أجيال متنوعة، مع الإبقاء على تصميم السيدان العملي، مع طرحها بعدد من التجهيزات وفقًا لكل فئة.

بمدى كبير.. مرسيدس تكشف النقاب عن GLB 2026 الجديدة| صور

كشفت مرسيدس عن النسخة الأحدث من سيارة GLB موديل 2026، حيث تبدأ من خلالها مرحلة جديدة في مسار هذه الـSUV المدمجة التي تحجز موقعاً مهماً ضمن فئة السيارات العائلية الفاخرة، ويحمل الجيل الجديد تحديثات جوهرية تشمل التصميم الخارجي، وبنية المنصة، وأنظمة الدفع.

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في السوق المصري.. بالأسعار

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والهيكلية، إلى جانب تنوع التصميمات، والأسعار أيضًا.

سمارت تقدم #6.. الأولى في عالم السيدان الهجينة| صور

تواصل سمارت تعزيز تواجدها في عالم السيارات بعد أن كشفت رسمياً عن أحدث طرازاتها Smart #6، في خطوة تمثل انتقالاً لافتاً للعلامة من فئة السيارات الصغيرة والكروس أوفر إلى أول ظهور لها في فئة السيدان المتوسطة بتقنيات متقدمة ومنظومة دفع هجينة قابلة للشحن.

بقوة 700 حصانًا.. اجرأ تعديلات رولز رويس جوست من SPOFEC | صور

كشفت SPOFEC العالمية والمتخصصة في مجال تعديلات السيارات، عن أحدث اصدار مقدم من خلالها يستند على احدى السيارات الفاخرة والتي تحمل شعار رولرز رويس، وتحديدًا ضمن عائلة Ghost Series II Black Badge الشهيرة.