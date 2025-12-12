قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
جيش الاحتلال يواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على أنحاء متفرقة في غزة
أخبار التوك شو| وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وكامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي
يضعها على يده باستمرار.. البيت الأبيض يكشف سر ضمادة ترامب
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الأنجولي
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. اركب سيارة موديل 2022 أوتوماتيك من سوق المستعمل

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

سعر ومواصفات كيا EV9 العائلية في السوق السعودي.. بتكنولوجيا كهربائية
تعد كيا EV9 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية العائلية المقدمة في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة الـ SUV كبيرة الحجم، وتأتي بتجهيزات تقنية ومساحات رحبة، مع الانتماء إلى فئة السيارات الكهربائية متعددة الصفوف، إلى جانب تقنيات الأمان والاعتمادية.

بـ 400 ألف جنيه.. اركب سيارة موديل 2022 أوتوماتيك
تعد السيارة لادا جرانتا واحدة من اشهر السيارات الاقتصادية التي قدمت داخل السوق المصري، حيث قدمت عبر أجيال متنوعة، مع الإبقاء على تصميم السيدان العملي، مع طرحها بعدد من التجهيزات وفقًا لكل فئة.

بمدى كبير.. مرسيدس تكشف النقاب عن GLB 2026 الجديدة| صور
كشفت مرسيدس عن النسخة الأحدث من سيارة GLB موديل 2026، حيث تبدأ من خلالها مرحلة جديدة في مسار هذه الـSUV المدمجة التي تحجز موقعاً مهماً ضمن فئة السيارات العائلية الفاخرة، ويحمل الجيل الجديد تحديثات جوهرية تشمل التصميم الخارجي، وبنية المنصة، وأنظمة الدفع.

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في السوق المصري.. بالأسعار
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والهيكلية، إلى جانب تنوع التصميمات، والأسعار أيضًا.

سمارت تقدم #6.. الأولى في عالم السيدان الهجينة| صور
تواصل سمارت تعزيز تواجدها في عالم السيارات بعد أن كشفت رسمياً عن أحدث طرازاتها Smart #6، في خطوة تمثل انتقالاً لافتاً للعلامة من فئة السيارات الصغيرة والكروس أوفر إلى أول ظهور لها في فئة السيدان المتوسطة بتقنيات متقدمة ومنظومة دفع هجينة قابلة للشحن.

بقوة 700 حصانًا.. اجرأ تعديلات رولز رويس جوست من SPOFEC | صور
كشفت SPOFEC العالمية والمتخصصة في مجال تعديلات السيارات، عن أحدث اصدار مقدم من خلالها يستند على احدى السيارات الفاخرة والتي تحمل شعار رولرز رويس، وتحديدًا ضمن عائلة Ghost Series II Black Badge الشهيرة.

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

عروس المنوفية

كان بيخبط دماغها في حيطة الحمام.. خالة عروس المنوفية تكشف مفاجآت مدوية

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

المتهم

القبض على شخص تعلق بعامود إنارة بالقاهرة في حركات استعراضية فوق كوبري

حادث امبابه

الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة

حادث امبابه

انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3

قافلة طبية

فحص 897 حالة في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بقرى الحامول

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تعليم بني سويف: الاستثمار في العنصر البشري يحسن جودة العملية التعليمية

مجلس النواب

محافظ أسوان : تأمين صناديق الإقتراع لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب وتسليمها للجان الفرز.. شاهد

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

