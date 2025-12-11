قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
تكنولوجيا وسيارات

بـ 400 ألف جنيه.. اركب سيارة موديل 2022 أوتوماتيك

لادا جرانتا
لادا جرانتا
صبري طلبه

تعد السيارة لادا جرانتا واحدة من اشهر السيارات الاقتصادية التي قدمت داخل السوق المصري، حيث قدمت عبر أجيال متنوعة، مع الإبقاء على تصميم السيدان العملي، مع طرحها بعدد من التجهيزات وفقًا لكل فئة.

وظهرت السيارة لادا جرانتا في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 400 ألف جنيه، ضمن موديلات 2022، مع تمتعها بمفعهوم الفبريكا، إلى جانب عدد بسيط من الكيلومترات، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الكشف الفني الشامل، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

مواصفات السيارة لادا جرانتا

تأتي سيارة لادا جرانتا بأبعاد خارجية قياسية ضمن فئة السيدان الاقتصادية، حيث يبلغ طول السيارة حوالي 4260 إلى 4268 ملم، بينما يصل عرضها إلى نحو 1700 ملم ويبلغ ارتفاعها نحو 1500 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى حوالي 2476 ملم، كما يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض نحو 160 ملم.

لادا جرانتا

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، وتصل قدرة هذا المحرك إلى 98 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 145 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات، وتستطيع السيارة بلوغ سرعة قصوى تبلغ 176 كيلومتراً في الساعة، في حين تحتاج إلى نحو 13.1 ثانية للانتقال من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر.

تحصل السيارة على تجهيزات قيادة أساسية حيث تأتي مزودة بعجلة قيادة تعمل بنظام باور، إضافة إلى مكيف هواء يدوي يوفر تهوية مستقرة للمقصورة، كما تتوافر خاصية التحكم عبر ريموت كنترول، وسادتين هوائيتين لحماية السائق والراكب الأمامي.

لادا جرانتا

وتضم السيارة نظام مانع للانغلاق ABS الذي يساهم في تثبيت السيارة عند الضغط المفاجئ على المكابح، ويتكامل معه نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD الذي يعمل على توزيع قوة الكبح بشكل متوازن بين العجلات لمنع الانزلاق.

على مستوى المقصورة والمظهر الخارجي، يأتي الزجاج الخلفي للسيارة بلون داكن لزيادة الخصوصية وتقليل دخول أشعة الشمس المباشرة، وهي خاصية تساعد على الحفاظ على برودة المقصورة خصوصاً في الطقس الحار، كما تزود السيارة بنظام صوتي ترفيهي يلبي الاحتياجات الأساسية للركاب مع إمكانية تشغيل الوسائط المختلفة.

لادا جرانتا

وتتوافر أيضاً ميزة الإنذار المضاد للسرقة لتعزيز مستوى الأمان عند ركن السيارة، إلى جانب القفل المركزي الذي يتيح التحكم بالأبواب من نقطة واحدة، وفي ما يتعلق بالنوافذ، تأتي السيارة مزودة بزجاج كهربائي أمامي وخلفي.

لادا جرانتا سعر لادا جرانتا أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة

