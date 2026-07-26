حمد الله: التعاون قادر على المنافسة على الألقاب.. وسنقاتل للتتويج بدوري أبطال آسيا 2

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق التعاون السعودي، أن ناديه يمتلك المقومات التي تؤهله للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد، مشددًا على أن الفريق يستهدف تقديم موسم قوي على الصعيدين المحلي والقاري.

وقال حمد الله، في تصريحات للموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي، إن التعاون فريق كبير وقادر على المنافسة على ألقاب الموسم المقبل، إلى جانب السعي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، رغم قوة المنافسة المنتظرة.

وأضاف: "البطولة الآسيوية ستكون هدفًا للعديد من الأندية، لكن التعاون سيقاتل من أجل الفوز بها، ولم لا نحقق اللقب ونمثل الكرة السعودية بأفضل صورة".

وتحدث المهاجم المغربي عن معسكر إعداد الفريق، مؤكدًا أن الأجواء تسير بشكل مميز، وأن فترة الإعداد تمثل فرصة مثالية لتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا قبل انطلاق الموسم.

واختتم حمد الله تصريحاته قائلًا: "قطعنا شوطًا كبيرًا في التحضيرات، وإن شاء الله سنكون في كامل الجاهزية قبل خوض أولى مباريات الموسم الجديد".

