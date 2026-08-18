مجموعات دوري أبطال آسيا 2.. مواجهات عربية وآسيوية على صفيح ساخن

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2026 - 2027 التي أقيمت اليوم، الثلاثاء، عن مجموعات متوازنة وأخرى قوية في بطولة تشهد مشاركة عدد من أبرز الأندية العربية والآسيوية وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على اللقب.

وتتطلع الأندية العربية المشاركة إلى تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات وحسم بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، قبل الدخول في منافسات أكثر قوة على طريق الوصول إلى المباراة النهائية.

وشهدت النسخة الماضية حضورا عربيا بارزا من خلال النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بلغ المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام جامبا أوساكا الياباني ويفقد فرصة التتويج باللقب.

موعد انطلاق دوري أبطال آسيا 2

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات في النسخة الجديدة يوم 15 سبتمبر 2026، وتستمر حتى 3 ديسمبر من العام نفسه.

وتنطلق منافسات الأدوار الإقصائية يوم 9 فبراير 2027 على أن تقام المباراة النهائية يوم 15 مايو 2027، لتحديد بطل النسخة الجديدة من البطولة.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2

المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي، ناساف الأوزبكي، الكويت الكويتي، الخالدية البحريني.

المجموعة الثانية: الجزيرة الإماراتي، جول جوهار سيرجان الإيراني، المحرق البحريني، أركاداج التركماني.

المجموعة الثالثة: التعاون السعودي، الريان القطري، الفيصلي الأردني، النهضة العماني.

المجموعة الرابعة: الحسين إربد الأردني، الشرطة العراقي، السيب العماني، إيست بنغال الهندي.

وتنتظر الجماهير العربية والآسيوية منافسات قوية في دور المجموعات، مع سعي الأندية المشاركة إلى حجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية والمنافسة بقوة على لقب البطولة.