رئيس لجنه الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة يدعو لإعادة الاعتبار إلى اللغة العربية في الخطاب الإعلامي

دعا الدكتور عمرو الليثي رئيس لجنه الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ، كليات الإعلام إلى الاهتمام بتدريس اللغة العربية لطلابها ، وقال إنه لا يصح أن يتخرج إعلامى لا يتقن لغته العربية نطقًا وكتابةً.

واقترح الدكتور عمرو الليثى أن يكون إتقان اللغة العربية والتدريب على الإلقاء والنطق السليم جزءًا أساسيًا من دراسة الإعلام، وأن يخضع الطالب لتدريبات عملية واختبارات حقيقية قبل التخرج.

وقال :" إن حماية العربية لا تعنى رفض الإنجليزية أو غيرها من اللغات، بل تعنى أن نتعلم لغات العالم دون أن نفقد لغتنا. وعلى الإعلام والتعليم والدراما أن تتشارك فى هذه المهمة، لأن جيلاً لا يجيد لغته، يفقد تدريجيًا جزءًا مهمًا من هويته وذاكرته وانتمائه".

وشدد على أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هى وعاء للهوية والثقافة والتاريخ، وهى اللغة التى حفظت تراث أمتنا عبر قرون طويلة .

وأكد الليثى :" نواجه اليوم أزمة حقيقية فى علاقتنا بلغتنا العربية، خاصة بين الأجيال الجديدة ، يجد بعضهم صعوبة فى كتابة جملة عربية سليمة، أو التعبير عن أفكاره بلغته الأم دون أخطاء. والمشكلة هنا ليست في تعلم اللغات الأجنبية، فهذا أمر ضرورى ومهم، وإنما فى أن يكون ذلك على حساب اللغة العربية ، و هنا يأتى دور المدرسة والجامعة فى إعادة الاعتبار للعربية، ليس من خلال الحفظ والقواعد الجافة فقط، وإنما بجعلها لغة حية يحبها الطالب ويستخدمها فى القراءة والكتابة والحوار والتعبير".