مدبولي: مشروع سد جوليوس نيريري العملاق نموذج لقوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أدلى بتصريحات صحفية للقناة خلال تواجده على الطائرة المتجه لـ تنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري.

وأوضحت القناة أن الدكتور مدبولي قال إنه يشرف بالمشاركة في افتتاح وتشغيل سد "جوليوس نيريري" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف رئيس الوزراء لـ"إكسترا نيوز" أن مشروع سد "جوليوس نيريري" تم بهذا النجاح نتيجة المتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يتم رفع تقرير شهري للرئيس السيسي حول مراحل العمل بسد "جوليوس نيريري" .



وتابع أن هناك توجيه مستمر وحرص من القيادتين في مصر وتنزانيا على تذليل العقبات أمام مشروع سد “جوليوس نيريري”، وأن مشروع سد "جوليوس نيريري العملاق نموذج لقوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا.



وأشار إلى أن سد "جوليوس نيريري" يمثل شهادة نجاح للخبرات المصرية في المشروعات العالمية العملاقة.



