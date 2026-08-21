في احتفالية ثنائية بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر وسفير إندونيسيا يفتتحان فعاليات اليوم الثقافي ويشهدان معرض الحرف اليدوية

افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وسعادة السفير كونشورو جيري واسيسو، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، فعاليات "اليوم الثقافي المصري الإندونيسي" بمكتبة مصر العامة بالغردقة، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي والتواصل الحضاري والسياحي بين الجانبين.

​وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب الدكتور وليد البرقي عن اعتزازه بهذه الزيارة، قائلاً: «يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في محافظة البحر الأحمر، وأن أعرب عن خالص تقديرنا لزيارتكم الكريمة التي نعتز بها ونراها فرصة مهمة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين بلدينا وشعبينا الصديقين».

​واستهل البرقي، كلمته بتوجيه واجب العزاء، متابعاً: « أود أن أتقدم باسم محافظة البحر الأحمر وباسم الشعب المصري بخالص التعازي والمواساة للشعب الإندونيسي الشقيق ولأسر الضحايا والمفقودين جراء الزلزال الأخير الذي شهدته إندونيسيا، داعين الله أن يتغمد من فقدوا حياتهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء وأن يحفظ إندونيسيا وشعبها من كل سوء».

​وأكد محافظ البحر الأحمر، على العمق التاريخي للعلاقات، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الإندونيسية ليست وليدة اليوم، بل تستند إلى تاريخ طويل وروابط راسخة جمعت الشعبين على مدى عقود، حيث كان للثقافة والتعليم والدين دور بارز في بنائها. ولفت إلى أن مصر تحظى بمكانة خاصة في الوجدان الإندونيسي، كما تحظى إندونيسيا بتقدير كبير لدى الشعب المصري، مجدداً التذكير بأن مصر كانت من أوائل الدول التي رحبت باستقلال إندونيسيا وأيدت حق شعبها في الحرية والاستقلال عام 1950.

​كما سلط الضوء على الدور المحوري للأزهر الشريف باعتباره أحد أهم جسور التواصل الحضاري والعلمي، حيث احتضنت مؤسساته التعليمية على مدار عقود أعداداً كبيرة من الطلاب الإندونيسيين الذين عادوا إلى وطنهم سفراء للثقافة والأخوة.

​وأوضح الدكتور وليد البرقي، أن التقدير المشترك للتراث والاعتزاز بالهوية يحتم استثمار المقومات السياحية والبيئية والثقافية لمحافظة البحر الأحمر لتكون منصة جديدة للتعاون، خاصة في مجالات السياحة، ةالتبادل الثقافي، وحماية البيئة، والتعاون بين المؤسسات التعليمية والشبابية، وإقامة المهرجانات والمعارض المشتركة.

​واختتم البرقي كلمته، بتجديد الترحيب بضيوف المحافظة، متمنياً أن تكون الزيارة بداية لمزيد من التعاون والازدهار لجمهورية إندونيسيا وشعبها الشقيق.

​من جانبه، أكد السفير كونشورو جيري واسيسو أن البلدين يجمعهما علاقة صداقة وطيدة ومميزة شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بفضل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.

​وأوضح السفير أنه إلى جانب العلاقات الحكومية القوية، تواصل السفارة الإندونيسية العمل على تعزيز العلاقات الشعبية، مشدداً على أن بناء الروابط الثقافية والتعليمية والاقتصادية بين المواطنين يُعد من أكثر الطرق فعالية لتقريب الشعوب وترسيخ الفهم الأعمق والتقدير المتبادل بين الطرفين.

​وعلى هامش الفعالية، قام محافظ البحر الأحمر والسفير الإندونيسي بافتتاح معرض الحرف اليدوية والتراثية بمكتبة مصر العامة، حيث تفقد الجانبان المعروضات التي شملت مشغولات يدوية وأعمالاً تراثية تعبر عن الهوية الفنية والثقافية للمجتمعين المصري والإندونيسي.

​كما شهدت الاحتفالية تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي قدمت نماذج من الفلكلور والتراث الشعبي لكل من مصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى عرض مواد وثائقية تسلط الضوء على المقومات السياحية والفرص التنموية والمبادرات البيئية التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر.