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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ البحر الأحمر يبحث مع سفير إندونيسيا التعاون في السياحة والاستثمار

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

​استقبل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر ديوان عام المحافظة، سعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى جمهورية مصر العربية كونشورو جيري واسيسو، والوفد المرافق له، وذلك لدعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي والتبادل الثقافي بين البلدين.

​وقد شهد اللقاء بحث أوجه التعاون الممكنة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مجالات السياحة، والثقافة، والفنون، والحفاظ على البيئة، فضلاً عن استعراض الفرص المتاحة لدفع جهود التنمية والاستثمار داخل نطاق المحافظة، بما يعكس عمق الشراكة التاريخية والعلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين المصري والإندونيسي.  

​وفي سياق متصل، أكد الدكتور وليد البرقي على أهمية تفعيل آليات التواصل المباشر وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تسهم في نقل الخبرات وتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مدن المحافظة، مشيراً إلى أن البحر الأحمر يمتلك مقومات استثنائية تجعله مقصداً جاذباً للحوار الحضاري والاستثمار الاقتصادي على السواء.

​كما استعرض الجانبان مجالات التنسيق المؤسسي والبيئي، حيث تم التأكيد على التزام الطرفين بدعم المبادرات الثقافية والأنشطة التوعوية التي تخدم قضايا التنمية المستدامة، مع التركيز على دور مثل هذه اللقاءات في فتح آفاق واعدة للشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

​ومن جانبه، أعرب السفير الإندونيسي عن تقديره لبالغ حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على ترفيع مستويات التنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وتوسيع أطر التبادل الحضاري والثقافي؛ لاسيما مع انطلاق فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي المقررة بمكتبة مصر العامة بالغردقة، والتي تجسّد أواصر الصداقة والروابط الممتدة بين البلدين.

الغردقة محافظ البحر الاحمر اندونسيا محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

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