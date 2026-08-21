بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 202 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة ( 14 : 20 أغسطس 2026).

أبرز الأنشطة والفعاليات:

*الجمعة 14 أغسطس 2026*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول نتائج المرور الميداني لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لفحص شكاوي عدد من المواطنين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية ، مشيرة إلي أن نتائج المرور الميداني لفريق قطاع التفتيش أسفرت عن تنفيذ إزالة شرائح خرسانية والحوائط الداخلية والخارجية بالأدوار المخالفة فى بعقار بشارع الترولى ، كما تم تنفيذ إزالة جزئية لطابقين من عقار مكون من دور أرضى و12 دور متكرر على مساحة 175 متر مسطح خارج الحيز العمرانى ، كما تم تنفيذ إزالة كلية لعدد (٢) جمالون مخالفين الأول علي مساحة 80 متر تقريبا وتم تنفيذ الإزالة بالكامل فى المهد والثاني جاملون علي مساحة 120 متر مسطح وتمت إزالته فى المهد بالكامل.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة حوالي 80 مليون جنيه ، ضمن مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات، بما يدعم جهود الدولة في توفير بنية أساسية تتيح التعامل الآمن مع المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

*السبت 15 أغسطس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، والإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج EPR)) على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات .

*الأحد 16 أغسطس 2026:*

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واصل قطاع شئون الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة تنفيذ خطط العمل البيئي والرقابي والتوعوي بالمحافظات خلال الأسبوع الثانى من شهر أغسطس الجارى بمشاركة 15 فرعًا إقليميًا، حيث قامت الفروع الإقليمية بتنفيذ عدد 108 حملة تفتيشية على عدد من المنشآت والأنشطة المختلفة، شملت عدد من المنشآت الصناعية والطبية والمجازر ومدافن المخلفات والعائمات، للتأكد من الالتزام بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع السادة المحافظين لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية والوقوف على معدلات الأداء في مختلف الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة حتى اليوم الأحد من إجراء المقابلات الشخصية لـ636 من المتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026 لشغل 119 درجة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

*الأثنين 17 أغسطس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية لمناقشة إجراءات تنفيذ وإحكام منظومة المخلفات بالمحافظة ، للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الوضع البيئي للمحافظة والحفاظ على المظهر الحضاري، بما ينعكس على المواطنين ، جاء ذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة ، عن بدء أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بالمنطقة والحفاظ على طابعها المعماري المميز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين عليها.

كما ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أعمال اللجنة العليا للقيادات بالوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026 لشغل 119 درجة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

*الثلاثاء 18 أغسطس 2026*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا مع السيد/ غيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP، لمناقشة آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من القيادات وممثلي مشروع المبادرة المصرية للبحر الأحمر، والبرنامج.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع اللواء دكتور/ مصطفى الببلاوي، محافظ قنا و المهندس/ إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وذلك عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة مقترحات مشروع خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية، وخارطة الطريق بمحافظتى قنا وكفر الشيخ، والذى يجري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ)) والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والمبادرة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة، شملت الأزبكية وعابدين وشبرا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة لأداء الوحدات المحلية، وإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة صور المخالفات.

والتقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات والملفات التنموية والخدمية بالمحافظة، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين.

كما شاركت في افتتاح فعاليات «بازار صعيد مصر.. رؤية شاملة للتنمية المستدامة»، بحديقة B-Cairo بالزمالك ، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه هيئة تنمية الصعيد، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بحضور عدد من المحافظين و نواب المحافظين وأعضاء البرلمان وقيادات هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي للمرأة والشخصيات العامة .

*الأربعاء 19 أغسطس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبة- والذي تنفذه الوزارة في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ٧٩ مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٨ مليون يورو.

كما عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع السيد/ مايكل جيلبيرت الرئيس التنفيذي لمجموعة فوربس العالمية، والدكتور ماجد مرعي الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم السعودية بروبرتيز للاستثمار العقاري، لبحث سبل دعم مشروع "برج فوربس العالمي" Forbes International Tower بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، وتعزيز توافقه مع توجهات الدولة المصرية فى تحقيق الاستدامة البيئية ودعم المشروعات الاستثمارية، والتوسع في المشروعات العمرانية والاستثمارية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على تبني أحدث الحلول والتكنولوجيات البيئية، بما يدعم تحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار والتنمية المستدامة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لـ1020 من المتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026 لشغل 119 درجة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) على مستوى جميع المحافظات.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض مقترح تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية.

*الخميس 20 أغسطس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023 لمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات ، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتور ياسر حلمي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.

وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخي ودعم تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، والدور الذى تضطلع به وزارة التنمية المحلية والبيئة، بصفتها المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر لجذب الاستثمارات والتمويلات المناخية الدولية ، تم عقد اجتماع مشترك بين الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و الأستاذ أحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ، وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن تحويل 33 مجزراً حكومياً بالمحافظات من العمل اليدوي التقليدي إلى مجازر نصف آلية متطورة وصدور القرار الوزاري لتلك المجازر المطورة ، مما يساهم فى تحقيق نقلة فى تصنيف مصر على مستوي العالم فى مجال تقديم اللحوم الآمنة والصحية وتطوير المجازر وسلامة الغذاء.

وفى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالبدء في تنظيم ورش عمل بمحافظتي قنا وكفر الشيخ لمناقشة مقترحات مشروع خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية، وخارطة الطريق بالمحافظتين، والذى يجري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والمبادرة الخضراء للاتحاد الأوروبي، شارك وفد من وزارة التنمية المحلية والبيئة فى ورشة العمل التي شهدها الديوان العام لمحافظة قنا لاستعراض مقترحات خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق بمحافظة قنا .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.