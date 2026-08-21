قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد.. عواد فى حراسة المرمى والدباغ بالهجوم
الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين
حقيقة فيديو القبض على شخص بالجيزة دون وجه حق
صراع الحراس يشتعل في الأهلي.. من يحمي عرين الأحمر أمام الشرقية إنبي؟
من المعمل إلى المصنع.. كيف تستفيد مصر من البحث العلمي في دعم الصناعة؟
«دولتان.. حلم واحد» .. مصر تشارك في افتتاح سد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري
نفسي أساعد أبويا.. فتاة تبحث عن فرصة عمل لوالدها كسائق خاص
كامل الوزير يتفقد فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة ويؤكد: التعليم الحديث ركيزة بناء الإنسان
أزمة بيزيرا تتصاعد.. الزمالك يعلن موقفه ويهدد بإجراءات لحفظ حقوقه
البترول: التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط
لبنان: انفجارات تهز أجواء صور أثناء جولة رئيس الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM
رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM
محمد غالي

تتصدر رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والحدود القصوى للسحب اهتمامات عملاء البنوك في مصر، بالتزامن مع متابعة تداعيات قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، والذي أبقى على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

ويحرص العملاء على معرفة تكلفة استخدام ماكينات الصراف الآلي، خاصة عند إجراء عمليات السحب أو الاستعلام عن الرصيد من ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة، إلى جانب التعرف على الحدود المسموح بها للسحب النقدي من الماكينات وفروع البنوك.

قرار البنك المركزي وتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها امس الخميس 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.

وأبقى البنك المركزي على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

ولا يرتبط قرار تثبيت أسعار الفائدة بشكل مباشر برسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي، إذ تخضع رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد للتعريفة المصرفية التي يحددها كل بنك، وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM

تختلف رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بحسب البنك ونوع العملية، وتظهر الرسوم بشكل أكبر عند استخدام العميل ماكينة تابعة لبنك آخر غير البنك المصدر للبطاقة.

وبحسب البيانات المتاحة، جاءت أبرز الرسوم على النحو التالي

البنك                         رسوم السحب من ماكينة بنك آخر  رسوم الاستعلام عن الرصيد 
     
البنك الأهلي المصري                               5 جنيهات                  1.5 جنيه 
بنك مصر                                           5 جنيهات                    2 جنيه 
بنك القاهرة                                       5 جنيهات                    2 جنيه 
البنك الزراعي المصري                              5 جنيهات                    2 جنيه 
البنك التجاري الدولي CIB                          7 جنيهات                    مجانا 
كريدي أجريكول                                     6 جنيهات                    2 جنيه 
مصرف أبوظبي الإسلامي                              5 جنيهات                    مجانا 
HSBC                                              5 جنيهات                    مجانا 
QNB                                               5 جنيهات                    مجانا 
البنك العربي الأفريقي الدولي                      5 جنيهات                    مجانا 
بنك الإمارات دبي الوطني                           5 جنيهات                    2 جنيه 
البنك المصري الخليجي                              5 جنيهات

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

وقد تختلف الرسوم الفعلية وفقا للتحديثات التي تطرأ على التعريفة المصرفية، وكذلك نوع البطاقة المستخدمة، لذلك يفضل مراجعة البنك المصدر للبطاقة قبل تنفيذ المعاملة.

هل توجد غرامة على السحب من ATM؟

لا تفرض غرامة بالمعنى المتعارف عليه عند استخدام ماكينات الصراف الآلي، وإنما قد يتم خصم رسوم مقابل تقديم الخدمة في بعض الحالات، وبصفة خاصة عند استخدام ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة.

ويمكن للعميل في معظم الحالات تجنب هذه الرسوم من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، مع ضرورة مراعاة أي رسوم أو شروط خاصة بنوع البطاقة.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM

رفع البنك المركزي المصري في وقت سابق الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، بدلا من 20 ألف جنيه.

كما ارتفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بدلا من 150 ألف جنيه، وفق التعليمات المشار إليها.

وتتيح هذه الحدود للعملاء إمكانية الحصول على مبالغ نقدية أكبر عند الحاجة، مع استمرار خضوع عمليات السحب للقواعد والإجراءات المصرفية والأمنية المعمول بها.

حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

يهتم العملاء كذلك بالحدود المقررة للمعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي، الذي يتيح تنفيذ التحويلات المالية بصورة لحظية بين الحسابات والبطاقات والجهات المشاركة في المنظومة.

وبحسب البيانات المتاحة، تبلغ حدود المعاملات
70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.
120 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية.
400 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي المعاملات الشهرية.

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

رسوم التحويل عبر إنستاباي

بدأ تطبيق رسوم على خدمات التحويل عبر إنستاباي اعتبارا من أبريل 2025، وتبلغ قيمة الرسوم 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها للعملية الواحدة.

وتكون الرسوم، وفق هذه النسبة، على النحو التالي

تحويل 500 جنيه 50 قرشا.
تحويل 1000 جنيه جنيه واحد.
تحويل 5000 جنيه 5 جنيهات.
تحويل 20 ألف جنيه أو أكثر 20 جنيها كحد أقصى.

كما يتيح التطبيق عددا من عمليات الاستعلام عن الرصيد أو الحصول على كشف الحساب المختصر مجانا شهريا، وفقا للتعريفة والقواعد المعمول بها.

وبذلك، يظل من المهم بالنسبة لعملاء البنوك مراجعة الرسوم والحدود المقررة قبل تنفيذ أي عملية سحب أو استعلام أو تحويل، خاصة أن التعريفات المصرفية والحدود قد تخضع للتحديث وفقا لقرارات البنوك والجهات المنظمة.

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM رسوم السحب النقدي رسوم السحب ماكينات الصراف الآلي الصراف الآلي السحب النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

السيرك

سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

حسام حسن

طبيعة غير رياضية.. تفاصيل خطاب لجنة الانضباط بشأن تصريحات حسام حسن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

ترشيحاتنا

رئيس لجنه الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة يدعو لإعادة الاعتبار إلى اللغة العربية في الخطاب الإعلامي

رئيس لجنه الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة يدعو لإعادة الاعتبار إلى اللغة العربية في الخطاب الإعلامي

مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع «تمكين المرأة الريفية بمحافظتي أسيوط وسوهاج» بالاسكندرية

مكتب شكاوى القومي للمرأة ينظم فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع تمكين

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

بالصور

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد