تتصدر رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والحدود القصوى للسحب اهتمامات عملاء البنوك في مصر، بالتزامن مع متابعة تداعيات قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، والذي أبقى على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

ويحرص العملاء على معرفة تكلفة استخدام ماكينات الصراف الآلي، خاصة عند إجراء عمليات السحب أو الاستعلام عن الرصيد من ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة، إلى جانب التعرف على الحدود المسموح بها للسحب النقدي من الماكينات وفروع البنوك.

قرار البنك المركزي وتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها امس الخميس 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.

وأبقى البنك المركزي على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

ولا يرتبط قرار تثبيت أسعار الفائدة بشكل مباشر برسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي، إذ تخضع رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد للتعريفة المصرفية التي يحددها كل بنك، وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM

تختلف رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بحسب البنك ونوع العملية، وتظهر الرسوم بشكل أكبر عند استخدام العميل ماكينة تابعة لبنك آخر غير البنك المصدر للبطاقة.

وبحسب البيانات المتاحة، جاءت أبرز الرسوم على النحو التالي

البنك رسوم السحب من ماكينة بنك آخر رسوم الاستعلام عن الرصيد



البنك الأهلي المصري 5 جنيهات 1.5 جنيه

بنك مصر 5 جنيهات 2 جنيه

بنك القاهرة 5 جنيهات 2 جنيه

البنك الزراعي المصري 5 جنيهات 2 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB 7 جنيهات مجانا

كريدي أجريكول 6 جنيهات 2 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي 5 جنيهات مجانا

HSBC 5 جنيهات مجانا

QNB 5 جنيهات مجانا

البنك العربي الأفريقي الدولي 5 جنيهات مجانا

بنك الإمارات دبي الوطني 5 جنيهات 2 جنيه

البنك المصري الخليجي 5 جنيهات

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

وقد تختلف الرسوم الفعلية وفقا للتحديثات التي تطرأ على التعريفة المصرفية، وكذلك نوع البطاقة المستخدمة، لذلك يفضل مراجعة البنك المصدر للبطاقة قبل تنفيذ المعاملة.

هل توجد غرامة على السحب من ATM؟

لا تفرض غرامة بالمعنى المتعارف عليه عند استخدام ماكينات الصراف الآلي، وإنما قد يتم خصم رسوم مقابل تقديم الخدمة في بعض الحالات، وبصفة خاصة عند استخدام ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة.

ويمكن للعميل في معظم الحالات تجنب هذه الرسوم من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، مع ضرورة مراعاة أي رسوم أو شروط خاصة بنوع البطاقة.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM

رفع البنك المركزي المصري في وقت سابق الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، بدلا من 20 ألف جنيه.

كما ارتفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بدلا من 150 ألف جنيه، وفق التعليمات المشار إليها.

وتتيح هذه الحدود للعملاء إمكانية الحصول على مبالغ نقدية أكبر عند الحاجة، مع استمرار خضوع عمليات السحب للقواعد والإجراءات المصرفية والأمنية المعمول بها.

حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

يهتم العملاء كذلك بالحدود المقررة للمعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي، الذي يتيح تنفيذ التحويلات المالية بصورة لحظية بين الحسابات والبطاقات والجهات المشاركة في المنظومة.

وبحسب البيانات المتاحة، تبلغ حدود المعاملات

70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.

120 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية.

400 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي المعاملات الشهرية.

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

رسوم التحويل عبر إنستاباي

بدأ تطبيق رسوم على خدمات التحويل عبر إنستاباي اعتبارا من أبريل 2025، وتبلغ قيمة الرسوم 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها للعملية الواحدة.

وتكون الرسوم، وفق هذه النسبة، على النحو التالي

تحويل 500 جنيه 50 قرشا.

تحويل 1000 جنيه جنيه واحد.

تحويل 5000 جنيه 5 جنيهات.

تحويل 20 ألف جنيه أو أكثر 20 جنيها كحد أقصى.

كما يتيح التطبيق عددا من عمليات الاستعلام عن الرصيد أو الحصول على كشف الحساب المختصر مجانا شهريا، وفقا للتعريفة والقواعد المعمول بها.

وبذلك، يظل من المهم بالنسبة لعملاء البنوك مراجعة الرسوم والحدود المقررة قبل تنفيذ أي عملية سحب أو استعلام أو تحويل، خاصة أن التعريفات المصرفية والحدود قد تخضع للتحديث وفقا لقرارات البنوك والجهات المنظمة.