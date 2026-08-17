عائد يصل إلى 22%.. تفاصيل شهادات بنك مصر وأعلى عائد على مدخراتك

تتصدر شهادات إدخار بنك مصر اهتمامات العملاء الباحثين عن أفضل عائد على مدخراتهم، خاصة مع وصول العائد على شهادة «ابن مصر» إلى 22% في السنة الأولى عند اختيار صرف العائد سنويًا.

ويقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية، تختلف في مدة الشهادة، ودورية صرف العائد، والحد الأدنى للشراء، بما يتيح للعملاء اختيار الشهادة التي تناسب احتياجاتهم وطريقة الحصول على العائد.



تفاصيل أبرز شهادات بنك مصر



شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج

تبلغ مدة شهادة «ابن مصر» 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وفي حالة اختيار صرف العائد سنويًا، يحصل العميل على عائد بنسبة 22% خلال السنة الأولى، ثم 17.50% خلال السنة الثانية، و13.25% خلال السنة الثالثة.

أما في حالة اختيار صرف العائد شهريًا، فيبلغ العائد 20.50% خلال السنة الأولى، ثم 16.25% خلال السنة الثانية، و12.25% خلال السنة الثالثة.



الشهادة المتغيرة ذات العائد الشهري

تتراوح مدة الشهادة بين 3 و4 و5 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها 1000 جنيه، ويُصرف العائد شهريًا.

ويبلغ سعر العائد 19.25% للشهادات ذات مدة 3 و4 و5 سنوات، وفقًا لسعر الكوريدور للإيداع مضافًا إليه 0.25%، مع حد أدنى للعائد يختلف حسب مدة الشهادة.



شهادة القمة

تبلغ مدة شهادة القمة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه.

ويُصرف العائد شهريًا أو ربع سنوي، ويبلغ 17.75% عند صرف العائد شهريًا، و17.85% عند صرفه ربع سنوي.



شهادة الادخار ذات العائد التراكمي

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه.

ويُصرف العائد في نهاية مدة الشهادة، ويصل العائد التراكمي إلى 66.56%، بما يعادل 17.75% نصف سنوي مركب.



الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 500 جنيه.

ويُصرف العائد شهريًا، ويبلغ سعر العائد 20.060%.



شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات

تبلغ مدة الشهادة 5 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة ذات العائد الشهري من 1200 جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى للشهادة ذات العائد السنوي من 1000 جنيه.

ويبلغ العائد 12.25% عند صرفه شهريًا، و12.50% عند صرفه سنويًا.



شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات

تبلغ مدة الشهادة 7 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 750 جنيهًا.

ويُصرف العائد شهريًا، ويبلغ سعر العائد 12.75%.



شهادة يوماتي

تقدم شهادة «يوماتي» عائدًا سنويًا متغيرًا يبلغ 20.75%، ويُصرف العائد يوميًا، ويُحتسب وفقًا لسعر الكوريدور للإيداع مطروحًا منه 0.25%.

وتُصدر الشهادة لمدة 3 سنوات للأفراد الطبيعيين، سواء المصريين أو الأجانب، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها، كما يمكن استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقًا لقواعد الاسترداد المحددة.



غرامة كسر شهادة يوماتي

في حالة استرداد شهادة «يوماتي» قبل موعد الاستحقاق، يتم تطبيق خصم من معدل العائد وفقًا لمدة الاحتفاظ بالشهادة.

خلال السنة الأولى، يتم خصم 3% من العائد.

خلال السنة الثانية، يتم خصم 2% من العائد.

خلال السنة الثالثة، يتم خصم 1% من العائد.

وتتيح شهادات بنك مصر للعملاء خيارات متعددة من حيث مدة الادخار وطريقة صرف العائد، مع إمكانية الاقتراض بضمان عدد من الشهادات واسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر، وفقًا للقواعد المنظمة لكل شهادة.