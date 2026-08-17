قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد فعل من الزمالك على قيمة صفقة حسام عبد المجيد
الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة.. واستمرار المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع
اتفاقية عدم الإفصاح.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي وغزل المحلة
عميد معهد البيئة الأسبق: 10 آلاف تمساح في مصر.. والكوبرا تنتشر بالمناطق الزراعية
هل وضع غصن أخضر على القبر يخفف عن الميت؟.. أمين الإفتاء يجيب
المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا
نتنياهو يوافق على مقترح إنشاء مجموعتي عمل لنزع السلاح من غزة وتوفير المساعدات الإنسانية بالقطاع
تواصل سري بين واشنطن وطهران .. سمير فرج يكشف الدائر خلف الكواليس ويحذر من مفاجأة خطيرة
أنس بوخش يخرج عن صمته بشأن هشام جمال وليلى زاهر
تقنيات عالمية لكشف السموم الفطرية .. متبقيات المبيدات يعزز التعاون مع موريتانيا
جاد شويري يمازح أحمد سعد : نزلت ألبوم واتنين وأربعة .. طب نلحق إزاي؟
«نفسي أشوف بنتي».. تصريحات مؤثرة للفنان عمرو محمد علي قبل الرحيل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عائد يصل إلى 22%.. تفاصيل شهادات بنك مصر وأعلى عائد على مدخراتك

أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر 2026
أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر 2026
رانيا أيمن

تتصدر شهادات إدخار بنك مصر اهتمامات العملاء الباحثين عن أفضل عائد على مدخراتهم، خاصة مع وصول العائد على شهادة «ابن مصر» إلى 22% في السنة الأولى عند اختيار صرف العائد سنويًا.

ويقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية، تختلف في مدة الشهادة، ودورية صرف العائد، والحد الأدنى للشراء، بما يتيح للعملاء اختيار الشهادة التي تناسب احتياجاتهم وطريقة الحصول على العائد.
 

تفاصيل أبرز شهادات بنك مصر
 

شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج

تبلغ مدة شهادة «ابن مصر» 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وفي حالة اختيار صرف العائد سنويًا، يحصل العميل على عائد بنسبة 22% خلال السنة الأولى، ثم 17.50% خلال السنة الثانية، و13.25% خلال السنة الثالثة.

أما في حالة اختيار صرف العائد شهريًا، فيبلغ العائد 20.50% خلال السنة الأولى، ثم 16.25% خلال السنة الثانية، و12.25% خلال السنة الثالثة.
 

الشهادة المتغيرة ذات العائد الشهري

تتراوح مدة الشهادة بين 3 و4 و5 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها 1000 جنيه، ويُصرف العائد شهريًا.

ويبلغ سعر العائد 19.25% للشهادات ذات مدة 3 و4 و5 سنوات، وفقًا لسعر الكوريدور للإيداع مضافًا إليه 0.25%، مع حد أدنى للعائد يختلف حسب مدة الشهادة.
 

شهادة القمة

تبلغ مدة شهادة القمة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه.

ويُصرف العائد شهريًا أو ربع سنوي، ويبلغ 17.75% عند صرف العائد شهريًا، و17.85% عند صرفه ربع سنوي.
 

شهادة الادخار ذات العائد التراكمي

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه.

ويُصرف العائد في نهاية مدة الشهادة، ويصل العائد التراكمي إلى 66.56%، بما يعادل 17.75% نصف سنوي مركب.
 

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 500 جنيه.

ويُصرف العائد شهريًا، ويبلغ سعر العائد 20.060%.
 

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات

تبلغ مدة الشهادة 5 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة ذات العائد الشهري من 1200 جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى للشهادة ذات العائد السنوي من 1000 جنيه.

ويبلغ العائد 12.25% عند صرفه شهريًا، و12.50% عند صرفه سنويًا.
 

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات

تبلغ مدة الشهادة 7 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 750 جنيهًا.

ويُصرف العائد شهريًا، ويبلغ سعر العائد 12.75%.
 

شهادة يوماتي

تقدم شهادة «يوماتي» عائدًا سنويًا متغيرًا يبلغ 20.75%، ويُصرف العائد يوميًا، ويُحتسب وفقًا لسعر الكوريدور للإيداع مطروحًا منه 0.25%.

وتُصدر الشهادة لمدة 3 سنوات للأفراد الطبيعيين، سواء المصريين أو الأجانب، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها، كما يمكن استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقًا لقواعد الاسترداد المحددة.
 

غرامة كسر شهادة يوماتي

في حالة استرداد شهادة «يوماتي» قبل موعد الاستحقاق، يتم تطبيق خصم من معدل العائد وفقًا لمدة الاحتفاظ بالشهادة.

خلال السنة الأولى، يتم خصم 3% من العائد.

خلال السنة الثانية، يتم خصم 2% من العائد.

خلال السنة الثالثة، يتم خصم 1% من العائد.

وتتيح شهادات بنك مصر للعملاء خيارات متعددة من حيث مدة الادخار وطريقة صرف العائد، مع إمكانية الاقتراض بضمان عدد من الشهادات واسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر، وفقًا للقواعد المنظمة لكل شهادة.

شهادات الادخار بنك مصر شهادة يوماتي من بنك مصر شهادة ابن مصر الثلاثية شهادات ادخار ٢٠٢٦ أعلى عائد على شهادات الادخار ٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

عمرو محمد

وفاة الفنان عمرو محمد.. اكتشف أعراض مرض بطل أرابيسك

نرمين الفقي

مشروب نرمين الفقي للرشاقة.. مزيج من الزنجبيل والقرفة والكركم

أنغام

أنغام تبهر الجمهور بأناقتها في جدة

بالصور

المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب : النصب الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

المزيد