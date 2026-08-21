تايلاند ونيوزيلندا تسعيان لمضاعفة التبادل التجاري واستئناف الرحلات الجوية المباشرة

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اتفقت تايلاند ونيوزيلندا على مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما ثلاث مرات؛ ليصل إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2045.

ووقع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول مع نظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون على الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عقب محادثات ثنائية جرت بمقر الحكومة في ويلينجتون عاصمة نيوزيلندا اليوم /الجمعة/.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية راتشادا داناديريك، بأن مراسم التوقيع جاءت في إطار زيارة أنوتين الرسمية إلى نيوزيلندا، والتي تتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واتفق الطرفان على أن تستعد الخطوط الجوية التايلاندية لاستئناف رحلاتها المباشرة بين بانكوك وأوكلاند في مارس 2027.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات، وصف أنوتين الزيارة بأنها بداية لفصل جديد في تاريخ الصداقة الطويلة بين البلدين، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك يرفع العلاقة الثنائية رسميا إلى مستوى أعلى.

وشارك وزراء من كلا البلدين في المباحثات التي تركزت على أربعة مجالات للتعاون في إطار خطة العمل المشتركة بين تايلاند ونيوزيلندا للفترة من ( 2026- 2030)، وتهدف هذه الخطة إلى ترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى منافع ملموسة لشعبي البلدين.