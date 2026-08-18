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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة التنمية الصناعية تحدد موعد غلق سحب كراسات شروط رخص إنتاج البيليت

البليت
البليت
ولاء عبد الكريم

قبل 3 أيام من غلق باب سحب كراسات الشروط، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، سيكون الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط الخاصة بالطرح الجديد لرخص إنتاج مربعات الصب المستمر «البيليت»، بإجمالي 8 رخص وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا.

8 رخص لإنتاج البيليت

ودعت الهيئة الشركات والمستثمرين الراغبين في التقدم للطرح إلى سرعة سحب كراسات الشروط من مقر الهيئة الرئيسي الكائن في 42 محور السلام، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للطرح.

ويتضمن الطرح 8 رخص إنتاجية موزعة على شرائح متنوعة، بما يتيح فرصًا استثمارية أمام مختلف القدرات الاستثمارية، حيث تشمل 4 رخص بطاقة إنتاجية قدرها 500 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة، إلى جانب 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة.

موعد تقديم العروض

وأكدت الهيئة أن الموعد النهائي والوحيد لتقديم العروض الفنية والمالية سيكون يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن يتم تسليم العروض بمقر الهيئة.

وشددت على أنه لن يُلتفت إلى أي طلبات سبق تقديمها قبل إطلاق هذا الطرح، داعية الشركات الراغبة في المنافسة إلى الالتزام الكامل بالإجراءات والمواعيد المحددة في كراسة الشروط.

تعزيز صناعة الحديد

وأوضحت الهيئة أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصناعات المعدنية، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من مربعات البيليت، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمصانع الدرفلة الوطنية.

كما يستهدف الطرح تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية وتحسين البيئة الاستثمارية لصناعة الحديد والصلب في السوق المصرية.

دعم الإنتاج والتصدير

وأكدت الهيئة التزامها بتقديم مختلف التيسيرات والدعم الفني والإجرائي للمشروعات الفائزة، بما يساهم في سرعة تنفيذ المشروعات وبدء دوران عجلة الإنتاج.

ويأتي ذلك في إطار دعم خطط التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة القدرات التصنيعية، بما يعزز فرص نمو صناعة الحديد والصلب ويدعم توجهات زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

البليت صب الحديد حديد

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