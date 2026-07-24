طريقة عمل كيكة الجيلي بالأناناس.. بمذاق لا يقاوم

كيكة الجيلي بالأناناس من الحلويات الشهية و اللذيذة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية وارتفاع درجات الحرارة فهي تمنحك الشعور بالأنتعاش و تتمتع بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة الجيلي بالأناناس، فيما يلي….

مقادير كيكة الجيلي بالأناناس



● ¾ كوب سكر

● 6 بيض

● 1 ملعقة صغيرة فانيلا

● 1 و1/2 كوب دقيق

● ¾ ملعقة كبيرة بيكنج باودر

● كريمة مخفوقة

لتسقية الكيك:

● ½ كوب سكر

● ½ كوب حليب مكثف

● 1 كوب حليب مبخر

لطبقة الجيلي:

● 2 عبوة جيلي فراولة

● 2 كوب ماء ساخن

● 3 موز

● أناناس

طريقة تحضير كيكة الجيلي بالأناناس



في بولة، يخفق البيض مع الفانيلا والسكر حتى يصل إلى اللون الأبيض

يضاف خليط البيكنج باودر مع الدقيق ويقلب برفق

يوضع خليط الكيك في بايركس ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة، حتى تمام النضج

تترك الكيكة حتى تبرد، ثم يضاف خليط اللبن المكثف مع الحليب المبخر والسكر وتسقى الكيك بالخليط

تضاف طبقة من الكريمة المخفوقة ثم تقطع الفاكهة وتضاف على طبقة الكريمة

تدخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك ثم تخرج من الثلاجة ويذوب الجيلي في الماء الساخن ثم يضاف عليه الماء البارد ثم تضاف طبقة الجيلي على طبقة الكريمة والفاكهة

تدخل الثلاجة مرة أخرى حت يتماسك الجيلي

يقدم الكيك بعد تزيينه بالكريمة المخفوقة والفاكهة حسب الرغبة