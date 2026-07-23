فطار حمية البحر المتوسط.. أطعمة ينصح بتناولها صباحا

إذا كنت تتبعين حمية البحر المتوسط، فالإفطار يعتمد على أطعمة طبيعية غنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية، وهي تساعد على الشبع وتمنح الجسم الطاقة.

تشمل أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها صباحًا:

البيض المسلوق أو الأومليت مع الخضروات.

الزبادي اليوناني أو الزبادي الطبيعي مع الفواكه الطازجة والمكسرات.

خبز الحبوب الكاملة أو التوست الأسمر.

الشوفان مع الحليب أو الزبادي، مع إضافة بذور الشيا أو الكتان.

الجبن القريش أو الجبن قليل الدسم.

زيت الزيتون البكر الممتاز مع الخبز الأسمر والطماطم أو الخيار.

الأفوكادو مع التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

الفواكه الطازجة مثل التوت أو التفاح أو البرتقال أو الكيوي.

حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة مثل اللوز أو الجوز.

مشروبات غير محلاة مثل الشاي أو القهوة أو الأعشاب.



أمثلة لإفطار متوازن:

بيضتان مسلوقتان + شريحة خبز أسمر + خيار وطماطم + ملعقة صغيرة زيت زيتون.

زبادي يوناني + شوفان + توت أو تفاح + حفنة لوز.

جبن قريش + خبز حبوب كاملة + خضروات طازجة.

توست أسمر مع أفوكادو + بيضة مسلوقة.



ويُفضل تجنب المعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض، والحبوب المحلاة، والمشروبات السكرية، واللحوم المصنعة مثل السجق والبسطرمة بشكل متكرر، لأنها لا تتماشى مع النمط التقليدي لحمية البحر المتوسط.