الدوخة من الجيوب الأنفية.. كيف يمكن التخلص منها؟

تعتبر الدوخة عرضاً مزعجاً ومثيراً للقلق أحياناً قد يصاحب التهاب الجيوب الأنفية. ورغم أن الكثيرين يتوقعون أن تسبب هذه الالتهابات ضغطاً في الوجه واحتقاناً وصداعاً، إلا أن ظهور الدوخة أو الشعور بخفة الرأس قد يثير القلق.

والخبر السار هو أنه غالباً ما يمكن السيطرة على الدوخة المرتبطة بالجيوب الأنفية بمجرد معالجة الالتهاب والاحتقان المسببين له؛ لذا فإن فهم أسباب حدوث الدوار وكيفية تخفيفه يساعدك على استعادة توازنك والتعافي براحة أكبر.

لماذا قد تسبب عدوى الجيوب الأنفية الدوخة؟



ترتبط الجيوب الأنفية ارتباطاً وثيقاً بالأذن الداخلية، التي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على التوازن. عندما تؤدي عدوى الجيوب الأنفية إلى الالتهاب والتورم وتراكم المخاط، قد ينشأ ضغط داخل تجاويف الجيوب الأنفية. ويمكن أن يعيق هذا الضغط الوظيفة الطبيعية للأذن الداخلية، مما يؤدي إلى الشعور بالدوار أو اختلال التوازن. كما يمكن للاحتقان أن يسد قناتي استاكيوس، مما يمنع تنظيم الضغط بشكل سليم داخل الأذنين. وبالإضافة إلى ذلك، قد تسبب عدوى الجيوب الأنفية التعب والجفاف والصداع، وكلها عوامل قد تساهم في الشعور بالدوار.

الأعراض الشائعة المصاحبة للدوار الناتج عن مشاكل الجيوب الأنفية



غالباً ما يكون الدوار الناجم عن عدوى الجيوب الأنفية مصحوباً بأعراض أخرى مرتبطة بالجيوب الأنفية، مثل:

الشعور بضغط أو ألم في الوجه

احتقان الأنف أو إفرازات أنفية سميكة

الصداع أو الصداع الناجم عن ضغط الجيوب الأنفية

الشعور بامتلاء أو ضغط في الأذن

سيلان المخاط إلى الحلق (التنقيط الأنفي الخلفي)

الشعور بالتعب

وقد يزداد الدوار سوءاً عند الانحناء للأمام، أو الوقوف بسرعة، أو تغيير وضعية الرأس.

طرق منزلية لتخفيف الدوار المرتبط بالجيوب الأنفية

بالنسبة للأعراض الخفيفة إلى المتوسطة، قد تساعد بعض العلاجات المنزلية في تخفيف الدوار:

تخفيف الاحتقان: يمكن أن يساعد استخدام بخاخات الأنف الملحية أو محاليل الغسول الأنفي في تنظيف الممرات الأنفية وتخفيف الضغط في الجيوب الأنفية.

استخدام الكمادات الدافئة: قد يؤدي وضع كمادة دافئة على الوجه إلى تخفيف الضغط في الجيوب الأنفية وتحسين تصريف الإفرازات.

استنشاق هواء رطب: يمكن أن يساعد استخدام جهاز ترطيب الجو أو أخذ حمام بخار في تخفيف لزوجة المخاط وتقليل الاحتقان.

الحفاظ على رطوبة الجسم: يساعد شرب كميات كافية من السوائل في تخفيف لزوجة المخاط والوقاية من الدوار الناجم عن الجفاف.

التحرك ببطء: تجنب تغيير وضعية الجسم فجأة، إذ قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الشعور بالدوار أو الدوخة.

غالباً ما توفر هذه التدابير الراحة مع تحسن حالة العدوى. كما يمكن أن تساعد الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية في التعامل مع الدوخة المرتبطة بالجيوب الأنفية؛ جرب مضادات الاحتقان لتقليل تورم الأنف، ومضادات الهيستامين إذا كانت الحساسية عاملاً مساهماً، ومسكنات الألم لتخفيف ضغط الوجه والصداع.

المصدر: afcurgentcare