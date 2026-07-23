طبيب يحذر: إعادة استخدام ملابس الجيم في الصيف تزيد الإصابة بهذه العدوى

مع ارتفاع درجات الحرارة، تسجل عيادات الأمراض الجلدية زيادة موسمية في حالات الإصابة بالعدوى الفطرية، وحب الشباب في الجسم، والطفح الجلدي المرتبط بالتعرق.

ومن الأنماط المتكررة الملاحظة في هذه الحالات إعادة ارتداء ملابس الجيم دون غسلها وتجفيفها تماماً؛ إذ توفر هذه العادة - في ظل الأجواء الدافئة والرطبة - بيئة خصبة لتكاثر الكائنات الدقيقة وبقائها على تلامس مباشر ومطول مع الجلد.



وعلى الرغم من أن العرق في حد ذاته ليس ضاراً، إلا أنه عندما يظل محبوساً داخل الملابس، فإنه يختلط بزيوت الجلد والخلايا الميتة والجسيمات العالقة في البيئة المحيطة.

ويؤدي هذا المزيج إلى تغيير طبيعة سطح الجلد وإضعاف حاجز الحماية الطبيعي له.

وعند إعادة ارتداء الملابس نفسها، يتعرض الجلد لحمولة ميكروبية نشطة بالفعل؛ كما أن الاحتكاك الناجم عن الملابس الضيقة أو المبللة يزيد من تفاقم هذه المشكلة، لا سيما في مناطق مثل الإبطين، ومنطقة الفخذين (بما في ذلك المنطقة الأربية والجانب الداخلي للفخذين)، والظهر، والقدمين.

تشير الملاحظات الطبية إلى أن الأقمشة الرطبة أو التي يُعاد استخدامها دون غسل تعمل كوسط ناقل للكائنات الفطرية والبكتيرية.

وتزدهر هذه الكائنات في بيئة تتسم بالرطوبة والدفء، وهي ظروف شائعة أثناء ممارسة التمارين الرياضية في فصل الصيف، إذ يؤدي عدم تجفيف الملابس تماماً إلى بقاء الفطريات عالقة بين الألياف، ما يجعل إعادة استخدامها عاملاً مباشراً يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

وتشمل الحالات الشائعة المرتبطة بهذه الممارسة ما يلي:

العدوى الفطرية، مثل "السعفة" (Tinea)، التي تظهر على شكل حكة واحمرار وطفح جلدي حلقي الشكل، ويمكن أن تنتشر بسرعة في ثنايا الجسم.

التهاب جريبات الشعر (Folliculitis)، حيث تغزو البكتيريا بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات صغيرة مؤلمة أو بثور مملوءة بالقيح.

حب الشباب في منطقة الجذع (الظهر والصدر)، الناجم عن انسداد المسام والاحتكاك المستمر بالأقمشة المشبعة بالعرق.

التهاب الثنايا الجلدية (Intertrigo)، وهي حالة التهابية تصيب طيات الجلد نتيجة احتباس الرطوبة والاحتكاك.

رائحة الجسم المستمرة، الناتجة عن تحلل البكتيريا للعرق المحتبس.

وتشير البيانات السريرية المسجلة خلال ذروة أشهر الصيف إلى أن حالات العدوى الفطرية السطحية تشكل نسبة كبيرة من زيارات عيادات الأمراض الجلدية، لا سيما في المناطق ذات الرطوبة العالية.

كما أن تكرار الإصابة أمر شائع في حال عدم معالجة العوامل المسببة - مثل الافتقار إلى النظافة السليمة للملابس - بالتزامن مع العلاج الطبي.

لا يقتصر التأثير على تهيج الجلد السطحي؛ فالتعرض المتكرر للملابس الرطبة والملوثة قد يؤخر الشفاء، ويزيد من انتشار المشكلة إلى المناطق المجاورة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى عدوى ثانوية.

كما أن حك الجلد بسبب الشعور بالرغبة في الحكة قد يسبب تشققات أو جروحاً تسمح للبكتيريا بالنفاذ إلى طبقات أعمق، مما يطيل فترة التعافي.

وهناك سلوكيات معينة تزيد من هذه المخاطر، منها:

ارتداء ملابس النادي الرياضي نفسها لعدة جلسات دون غسلها.

ترك الملابس المبللة بالعرق على الجسم لفترات طويلة بعد ممارسة التمارين.

حفظ الملابس الرطبة في حقائب رياضية مغلقة، ما يعزز نمو البكتيريا والفطريات.

استخدام أقمشة صناعية ضيقة تعيق دوران الهواء.

إعادة استخدام المناشف والجوارب والملابس الداخلية دون غسلها.

من الناحية الطبية، تعتمد الوقاية على تقليل تراكم الرطوبة والحد من التعرض للميكروبات؛ إذ تلعب ممارسات النظافة المنتظمة دوراً جوهرياً في الحفاظ على سلامة الجلد أثناء ممارسة التمارين الرياضية المتكررة.

وتشمل التدابير الرئيسية للمساعدة في تقليل المخاطر ما يلي:

غسل ملابس النادي الرياضي بعد كل استخدام باستخدام منظف عادي لإزالة العرق والزيوت والميكروبات.

التأكد من جفاف الملابس تماماً قبل إعادة استخدامها، حيث إن التجفيف الجزئي لا يقضي على الفطريات

خلع ملابس التمرين بعد الانتهاء من الرياضة مباشرةً لتقليل فترة تلامس الجلد مع العرق.

ترك الملابس لتجف في أماكن مفتوحة وجيدة التهوية، لأن تدفق الهواء يساعد في الحد من بقاء الميكروبات.

التناوب في استخدام ملابس التمرين لتجنب ارتداء الملابس الرطبة مرة أخرى.

استخدام مناشف نظيفة وجوارب جديدة في كل جلسة تمرين.

كما أن نوع القماش يلعب دوراً مهماً؛ فالأقمشة التي تسمح بمرور الهواء (المسامية) تتيح تهوية أفضل وتقلل من تراكم الرطوبة، بينما تميل الأقمشة السميكة أو غير المسامية إلى حبس العرق لفترات أطول.

وتعد ملاءمة الملابس للجسم أمراً مهماً أيضاً، حيث تزيد الملابس الضيقة للغاية من الاحتكاك وتحبس الرطوبة في ثنايا الجلد.

غالباً ما يتم إهمال العناية بالقدمين رغم أهميتها؛ فإعادة استخدام الجوارب الرطبة أو ارتداء أحذية مغلقة لفترات طويلة يخلق بيئة مواتية لنمو الفطريات، ما يزيد من خطر الإصابة بعدوى مثل "قدم الرياضي" التي يمكن أن تنتقل إلى مناطق أخرى من الجسم.

يجب التعامل فوراً مع الأعراض الأولية، مثل الحكة أو الاحمرار الطفيف أو الطفح الجلدي البسيط، إذ غالباً ما يؤدي تجاهل هذه العلامات إلى انتشار المشكلة على نطاق أوسع وإطالة فترة العلاج.

وفي كثير من الحالات، يحتاج المرضى إلى دورات علاجية متكررة بمضادات الفطريات أو المضادات الحيوية إذا استمرت المسببات المرتبطة بمستوى النظافة الشخصية.

تظل ممارسة النشاط البدني بانتظام أمراً ضرورياً للصحة العامة، إلا أن الحفاظ على نظافة الملابس يشكل جزءاً مهماً من هذا الروتين؛ فارتداء ملابس رياضية نظيفة وجافة تماماً يقلل من خطر الإصابة بالعدوى، ويدعم تعافي الجلد، ويحول دون تكرار الإصابة بالمشاكل الجلدية الشائعة المرتبطة بفصل الصيف.



المصدر: ndtv