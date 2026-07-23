عادل العمدة: ثورة 23 يوليو جسدت ملحمة تاريخية

قال عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن ثورة 23 يوليو جسدت ملحمة تاريخية لمصر ولكثير من دول العالم، متابعا: الثورة كانت بمثابة نقطة الانطلاق للعديد من الدول.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الثورة قامت من أجل عدم التمييز والاحتكار، حيث نجحت الأيادي المصرية الخاصة من تحقيق إنجاز عالمي ثابت في الأذهان والقلوب.

واسترسل: القوات المسلحة خلال ثورة 23 يوليو نجحت في تلبية متطلبات الأمن القومي وحفظ الاستقرار وفقا للدستور، مشيرا إلى أن هناك أوجه تشابه واضحة بين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو.

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، التي مثلت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وأرست مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، ورسخت مكانة العمال كشريك رئيسي في عملية البناء والتنمية.