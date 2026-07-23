قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية
وزير الخارجية: مصر حريصة على توسيع التعاون مع الصين في الصناعة والتكنولوجيا والسياحة
وزير الخارجية: ندعو الشركات الكندية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وزير الخارجية يؤكد للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أهمية دعم مصر في ملف اللاجئين والهجرة النظامية
بعد أستراليا وفرنسا.. هذه الدول تحظر السوشيال ميديا عن الأطفال
أول تعليق من حماس على اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني تعزيز الاستثمارات الصينية وتطورات الأوضاع الإقليمية
حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل
غدا.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل
وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الآسيان تعزيز الشراكة بين مصر ودول جنوب شرق آسيا
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الاستقلال والبناء
السيدة انتصار السيسي: ثورة 23 يوليو تظل علامة مضيئة في تاريخ وطننا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنشطة ثقافية وعروض مسرحية بشمال سيناء احتفالاً بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو

أنشطة ثقافية وعروض مسرحية
أنشطة ثقافية وعروض مسرحية
أ ش أ

واصل فرع ثقافة شمال سيناء تنفيذ أجندته المتنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي بالمحافظات، وتحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وتضمنت الفعاليات الصيفية بقصر ثقافة العريش ورشة للقراءة الحرة لتنمية معارف الأطفال والشباب، ومسابقة في المعلومات العامة لتشجيع الرواد على البحث، إلى جانب ورشة فنية لتعليم فن الخرز بهدف الحفاظ على الفنون التراثية وتنمية المهارات اليدوية، كما عقد نادي أدب الطفل بالقصر محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو وإنجازاتها" استعرضت أسباب قيام الثورة ودور الضباط الأحرار، مع تدريب المشاركين على مهارات الإلقاء.

وفي سياق متصل، نظمت مكتبة العبور ورشة للقراءة الحرة وأخرى لاكتشاف وتنمية مواهب الرواد في مجالي الشعر والإلقاء، فيما نظم بيت ثقافة 30 يونيو مسابقة ثقافية في المعلومات العامة حول الثورة، وشهد بيت ثقافة المساعيد ندوة تثقيفية تناولت أحداث وأهداف ثورة يوليو، أعقبها تقديم عرض مسرحي قصير يجسد هذه المناسبة الوطنية لترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الأطفال.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم برامج متكاملة تسهم في بناء الوعي واكتشاف المواهب وترسيخ قيم المواطنة، بما يدعم أهداف التنمية الثقافية، خاصة مع اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية للعام الحالي 2026.

شمال سيناء قصور الثقافة العريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

الزمالك

اتحاد الكرة ينفي تعطيل الرخصة الأفريقية انتظاراً لاستيفاء الزمالك مستنداته

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

السكة الحديد

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

صرف معاش تكافل وكرامة

قبض أغسطس اقترب.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تنسيق الصف الأول الثانوي

خطوة بخطوة.. كيف تسجل في الصف الأول الثانوي 2026؟

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد