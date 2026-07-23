أنشطة ثقافية وعروض مسرحية بشمال سيناء احتفالاً بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو

واصل فرع ثقافة شمال سيناء تنفيذ أجندته المتنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي بالمحافظات، وتحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وتضمنت الفعاليات الصيفية بقصر ثقافة العريش ورشة للقراءة الحرة لتنمية معارف الأطفال والشباب، ومسابقة في المعلومات العامة لتشجيع الرواد على البحث، إلى جانب ورشة فنية لتعليم فن الخرز بهدف الحفاظ على الفنون التراثية وتنمية المهارات اليدوية، كما عقد نادي أدب الطفل بالقصر محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو وإنجازاتها" استعرضت أسباب قيام الثورة ودور الضباط الأحرار، مع تدريب المشاركين على مهارات الإلقاء.

وفي سياق متصل، نظمت مكتبة العبور ورشة للقراءة الحرة وأخرى لاكتشاف وتنمية مواهب الرواد في مجالي الشعر والإلقاء، فيما نظم بيت ثقافة 30 يونيو مسابقة ثقافية في المعلومات العامة حول الثورة، وشهد بيت ثقافة المساعيد ندوة تثقيفية تناولت أحداث وأهداف ثورة يوليو، أعقبها تقديم عرض مسرحي قصير يجسد هذه المناسبة الوطنية لترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الأطفال.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم برامج متكاملة تسهم في بناء الوعي واكتشاف المواهب وترسيخ قيم المواطنة، بما يدعم أهداف التنمية الثقافية، خاصة مع اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية للعام الحالي 2026.