بعد انتشار الصور على فيسبوك.. الطب البيطري يكشف حقيقة البيض الصيني المنتشر بالأسواق

حسمت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صور لبيض مسلوق يظهر بداخله صفار مدمم أو يتحول إلى اللون الأحمر بعد تقشيره، والتي زعم ناشروها أنه «بيض صيني مصنع» يحتوي على مواد كيميائية خطرة.



وأكدت سماح نوح، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن هذه الادعاءات «غير صحيحة»، موضحة أن ظهور الدم داخل البيضة يرجع في الأساس إلى تمزق شعيرات دموية صغيرة في مبيض الدجاجة أثناء تكوين البيضة، ما يسمح بتسرب كمية من الدم إلى الصفار، وقد تكون في صورة نقطة صغيرة أو – في حالات نادرة جدًا – بكميات أكبر كما تظهر في بعض الصور المتداولة.



وأضافت أن هذه الحالة قد ترتبط بتعرض الدجاج للإجهاد المتكرر، أو سوء ظروف التربية، أو استخدام أعلاف منخفضة الجودة تفتقر إلى الكالسيوم والفيتامينات والأملاح، كما يمكن أن تنتج عن ضعف المناعة أو الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية أو البكتيرية أو الطفيلية، أو نقص الفيتامينات والأحماض الأمينية، وقد تلعب العوامل الوراثية دورًا في ذلك.



وأوضحت أن اللون الأحمر قد ينتج أيضًا عن استخدام أصباغ الأعلاف المعتمدة على الكاروتينات، وهي أصباغ طبيعية أو مضافة تستخدم في تغذية الدواجن، وتوجد بشكل طبيعي في الفلفل الأحمر وبعض النباتات، وتعد مضادات أكسدة وسلائف لفيتامين «أ».



وأشارت إلى أن سوء الفرشة داخل مزارع الدواجن وتلوثها ببعض الميكروبات، مثل بكتيريا الليبتوسبيرا نتيجة وجود القوارض أو الحيوانات المصابة، قد يكون من العوامل المؤثرة أيضًا، خاصة في أماكن التربية غير الصحية.



واختتمت الدكتورة سماح نوح حديثها بالتأكيد على أن هذه الحالات نادرة، إلا أنه حفاظًا على السلامة الغذائية، يفضل عدم تناول البيض إذا ظهر بداخله نزيف دموي واضح أو تغير غير طبيعي في لونه.