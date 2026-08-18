هدد بإشعال النيران في والديه.. سقوط الإبن العاق في قبضة أمن الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي المدعو "حماده جعلوفه " الابن العاق الذي هدد بإشعال النيران وقتل والديه لخلافات أسرية ورفضهما إعطاء أموال لشراء المواد المخدرة بمنطقة سيجر بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من المدعو "محمد احمد خلاف "52 سنة صاحب عمل خاص يفيد بتعرضه للايذاء والتهديدات من جانب نجله"حماده جعلوفه" وإجباره أفراد الأسرة بالكامل وتهديدهم بإشعال النيران في المنزل وانهاء حياتهم بدعوي رفضهم اعطاء أموال لشراء المواد المخدرة له (الكيف الخاص ) وتهجمه عليهم كثيرا بالمنزل القائم بمنطقة سيجر بطنطا.

تحرك أمني عاجل

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الكفراوي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور .

وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفضهم إعطاؤه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة.

سقوط المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.