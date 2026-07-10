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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف إكرامي: لازم نفرح.. منتخب مصر كسب احترام العالم رغم الخروج من المونديال

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، أن منتخب مصر حقق مكاسب كبيرة في كأس العالم 2026، رغم وداع البطولة من دور الـ16، مشددًا على أن ما قدمه الفراعنة منح الكرة المصرية مكانة جديدة على الساحة العالمية.

وكتب إكرامي عبر حسابه على "فيسبوك": "كل ما بفكر في اللي حصل باقتنع أكتر إننا لازم نفرح.. لأننا ما رحناش البطولة عشان نبقى كومبارس في طريق الفرق الكبيرة.. رحنا وكتبنا قصتنا إحنا."

وأضاف: "أيوه خرجنا، لكن خلّينا ناس كتير تسأل أسئلة ما كانتش هتتسأل لو الأمور مشيت بالشكل اللي كان مرسوم لها، واتعلمنا تاني إن مش كل هزيمة بتطلع منها خسران، ولا كل انتصار بتطلع منه كسبان."

وتابع: "في هزائم بتخسر فيها النتيجة لكن بتكسب احترام الناس، وبتكتب قصة هتفضل عايشة أكتر من نتيجة الماتش نفسها، وعشان كده لازم نفرح أكتر ما نلوم، ونفتخر بمنتخب بلدنا أكتر ما نتحسر على الخروج."

واختتم إكرامي رسالته مؤكدًا أن "مصر والكرة المصرية كسبت مكانة وثقة وصورة في عيون العالم ما تقدرش أي بطولة تديهالك."

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن، حيث وصلت طائرة المنتخب إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وودع منتخب مصر منافسات المونديال من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قوية أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، ليختتم الفراعنة مشاركتهم التاريخية بأفضل إنجاز لهم في تاريخ كأس العالم، بعدما بلغوا دور الـ16 لأول مرة.

شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز بيراميدز كأس العالم الفراعنة

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