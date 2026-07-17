القبض على المتهم بالتعدي على طالب بالضرب في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طالب بالضرب وإحداث إصابته بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة أجا من أحد المستشفيات باستقباله طالبا "مصاب بخدوش بالوجه والرقبة" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤال والده "مقيم بدائرة المركز " اتهم (أحد الأشخاص– مقيم بذات الدائرة) بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة بين نجله ونجل المشكو فى حقه بسبب اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.