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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 52.5 مليون جنيه.. محافظ المنيا يضع حجر أساس كوبري مشاه بني مهدي أعلى السكة الحديد

وضع حجر أساس كوبري بني مهدي
وضع حجر أساس كوبري بني مهدي
ايمن رياض

في استجابة لمطالب أهالي قرية بني مهدي، وضمن مشروعات قرى المواطنة، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء كوبري مشاه بني مهدي أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، والذي تنفذه الشركة الصحراوية لمشروعات الطرق والكباري تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 52.5 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 18 شهرًا.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل القرى، لاسيما قرى المواطنة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير وسائل عبور آمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الكوبري يُعد أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف القضاء على العبور العشوائي للسكة الحديد وترعة الإبراهيمية، والحد من الحوادث، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويحقق سهولة وأمان الحركة اليومية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز المشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، ومتابعة معدلات الأداء أولًا بأول، لضمان الانتهاء من الأعمال في موعدها المقرر ودخول المشروع الخدمة بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.

وأوضحت المهندسة عبير عبد العظيم، وكيل وزارة الإسكان بالمنيا، أن المشروع يتضمن إنشاء كوبري للمشاة مزودًا بمهبطين للسلالم، أحدهما بالناحية الشرقية والآخر بالناحية الغربية، بما يضمن سهولة انتقال المواطنين بين جانبي المنطقة بصورة آمنة، ويخدم أهالي قرية بني مهدي والمناطق المجاورة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الكوبري سيخدم نحو 60 ألف نسمة من أهالي خمس قرى هي: بني مهدي، العوام، المطاهرة، بني حماد، ودوار شعراوي، بالإضافة إلى عزب شرق، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحقيق السلامة المرورية وتأمين حركة المواطنين.

 

حلم طال انتظاره 

وأعرب أهالي قرية بني مهدي عن سعادتهم البالغة بوضع حجر الأساس للمشروع، مقدمين الشكر لمحافظ المنيا، ومؤكدين أن تنفيذ الكوبري يُعد تحقيقًا لحلم طال انتظاره لعقود، بعد سنوات من المطالبة بإنشاء وسيلة عبور آمنة تحمي أبناءهم من مخاطر عبور السكة الحديد وترعة الإبراهيمية.

جاء ذلك بحضور اعضاء البرلمان كل من: على بدوي، وسيد أبو بريدعه والعمدة عثمان، وأحمد الصياد، حيث تم استعراض مكونات المشروع وخطة التنفيذ ومراحله الزمنية، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد.
 

محافظ المنيا قري المواطنة كوبري بني مهدي استجابة لمطالب الاهالي مخاطر العبور

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