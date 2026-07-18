القبض على قائد دراجة نارية صدم أخر بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد دراجة نارية لقيامه بالسير برعونة والإصطدام بشقيقه حال إستقلاله دراجة نارية بأحد الشوارع بسوهاج مما أدى إلى حدوث إصابته.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لقسم شرطة طهطا بسوهاج من القائم على النشر (مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سير شقيقه (عامل"مصاب بجروح متفرقة") بأحد الشوارع بدائرة القسم مستقلاً دراجته النارية إصطدم به قائد دراجة نارية أخرى حال سيره برعونة مما أدى إلى إحداث إصابته وفر هارباً.





أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عامل مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









